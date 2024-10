Trucco di Halloween: idee e ispirazioni per un look spaventoso

Il fascino del trucco di Halloween

Halloween è una delle festività più attese dell’anno, e non solo per i dolcetti e le feste in maschera. Il trucco di Halloween gioca un ruolo fondamentale nel creare l’atmosfera giusta. Che si tratti di un look da vampiro, da strega o di un personaggio horror, il trucco può trasformare completamente l’aspetto di una persona, rendendola spaventosa e affascinante al tempo stesso. Con l’avvicinarsi del 31 ottobre, molti iniziano a cercare idee originali e ispirazioni per il proprio trucco, per distinguersi e sorprendere gli amici.

Tendenze di trucco per Halloween 2024

Le tendenze di trucco per Halloween 2024 si concentrano su effetti speciali e dettagli intricati. I colori predominanti includono il nero, il rosso, il verde e il grigio, utilizzati per creare cicatrici, lividi e altri effetti spaventosi. I trucchi da teschio e le maschere del Dia de los Muertos continuano a essere tra i più richiesti, ma ci sono anche nuove tendenze che emergono ogni anno. Per chi non è esperto, esistono numerosi tutorial online che possono guidare passo dopo passo nella realizzazione di un trucco da brivido.

Profili Instagram da seguire per ispirazione

Per chi cerca ispirazione, Instagram è una miniera d’oro di idee creative. Ecco alcuni profili da seguire:

Ellis Atlantis : specializzato in make-up drag e trasformazioni artistiche, Ellis crea look teatrali che lasciano senza fiato.

: specializzato in make-up drag e trasformazioni artistiche, Ellis crea look teatrali che lasciano senza fiato. Mimi Choi : conosciuta per il suo trucco illusionistico, Mimi realizza effetti ipnotici e surreali perfetti per Halloween.

: conosciuta per il suo trucco illusionistico, Mimi realizza effetti ipnotici e surreali perfetti per Halloween. Sophie Hannah Richardson : la sua combinazione di bellezza e horror offre look audaci e colorati che catturano l’attenzione.

: la sua combinazione di bellezza e horror offre look audaci e colorati che catturano l’attenzione. Madeyewlook : artista di trucco SFX, Madeyewlook realizza personaggi inquietanti ideali per un Halloween da brivido.

: artista di trucco SFX, Madeyewlook realizza personaggi inquietanti ideali per un Halloween da brivido. Jordan Hanz: nota per i suoi body painting e make-up elaborati, Jordan crea personaggi da film horror con grande realismo.

Seguendo questi artisti, è possibile trovare idee innovative e tecniche che possono essere replicate per un trucco di Halloween indimenticabile. Non dimenticate di sperimentare e di divertirvi con il vostro look, perché Halloween è l’occasione perfetta per esprimere la propria creatività!