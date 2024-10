Tonalità terrose e neutre: la base perfetta

La stagione autunnale è sinonimo di colori caldi e avvolgenti, e le palette di ombretti non fanno eccezione. Le tonalità terrose, come il marrone cioccolato, il caramello e il taupe, sono ideali per creare look sofisticati e naturali. Questi colori neutri si abbinano facilmente e sono perfetti per il trucco quotidiano, donando profondità senza risultare eccessivi. Tra le palette più apprezzate troviamo Scandal’Eyes di Rimmel, che offre cinque tonalità vibranti e intense, grazie a pigmenti multiriflettenti. La formula vellutata consente di applicare gli ombretti sia asciutti che bagnati, aumentando l’intensità del colore e la durata del trucco.

Oro e bronzo metallizzato: luminosità e glamour

Le tonalità metalliche sono tornate in auge per l’autunno 2024/2025, portando con sé una luminosità che richiama i riflessi del sole autunnale. Colori come l’oro antico, il bronzo e il rame sono perfetti per look glamour e serali, aggiungendo brillantezza e intensità allo sguardo. La palette Beautiful Mineral Eyeshadow di Lavera è un’ottima scelta, con quattro ombretti dalla texture setosa e pigmenti naturali che garantiscono lucentezza e durata. Queste sfumature metallizzate possono essere utilizzate per creare punti luce sulla palpebra, abbinabili sia a look neutri che audaci.

Verdi profondi: un tocco di natura

Il verde è un colore che sta tornando prepotentemente in voga, specialmente nelle sue sfumature più scure e terrose come il verde oliva e il muschio. Questi toni offrono un’alternativa moderna ai classici marroni e sono perfetti per look sia diurni che serali. La palette The Rebel di Charlotte Tilbury è particolarmente consigliata, con verdi intensi e tonalità dorate che permettono di creare un look autunnale sofisticato e inusuale. Il verde, spesso sottovalutato, è versatile e può essere utilizzato per aggiungere un tocco di freschezza al trucco occhi.

Viola e borgogna: per chi ama osare

Le sfumature del viola, dal melanzana al borgogna, sono perfette per chi desidera un trucco occhi drammatico e sensuale. Questi colori non solo accentuano il mistero, ma sono anche ideali per gli occhi chiari e scuri. La Rose Metals Palette di Anastasia Beverly Hills offre 12 colori, sia matt che riflettenti, che permettono di creare look versatili, da naturali a glam, adatti a ogni occasione. L’uso di questi toni audaci può trasformare un semplice trucco in un’opera d’arte, perfetta per le serate autunnali.

Ruggine e arancioni: il calore dell’autunno

Le tonalità arancioni, dal ruggine all’arancio bruciato, riflettono i colori delle foglie autunnali e sono perfette per ravvivare il trucco occhi. Questi colori caldi si sposano bene con le tendenze di rossetti arancioni e caldi della stagione. La Born to Run di Urban Decay è una palette versatile che include sfumature arancioni e ruggine, ideali per look sia diurni che serali. L’arancione sulle labbra sta diventando il nuovo rosso, e queste palette offrono infinite possibilità di abbinamento.

Toni grigi e argento: eleganza e modernità

Per chi cerca un look più sofisticato, i toni grigi e argento sono una scelta elegante e moderna. Questi colori evocano atmosfere misteriose e sono ideali per un trucco da sera. La Cool Neutrals di Huda Beauty offre una varietà di toni grigi e argento, perfetti per realizzare smokey eyes intriganti e sofisticati. Queste sfumature possono essere utilizzate per creare un look raffinato e contemporaneo, perfetto per le occasioni speciali.

Blu notte e navy: audacia e profondità

Infine, per chi desidera osare, i blu scuri come il blu notte e il navy sono perfetti per un trucco occhi profondo e seducente. Questi toni offrono una valida alternativa al nero per smokey eyes più delicati ma altrettanto intensi. La Denim & Blues di Natasha Denona è una palette che offre una gamma di blu perfetti per creare look autunnali sofisticati. Queste sfumature possono essere utilizzate per aggiungere un tocco di mistero e profondità al trucco, rendendolo ideale per le serate più eleganti.