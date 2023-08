Trikini: i modelli di tendenza per l’estate

Dai modelli a schiena scoperta o con tagli laterali, il trikini è il costume da bagno must have da indossare in estate

Per l’estate sono davvero tanti i costumi da bagno che si possono indossare. Quest’anno, tra i vari modelli, spicca il trikini, una variante molto sensuale e intrigante che aiuta ad apparire maggiormente sexy in spiaggia. Scopriamo i vari modelli di questo costume da bagno disponibile online e quale ordinare.

Trikini

Noto per essere un costume da bagno particolarmente seducente e intrigante, il trikini non può assolutamente mancare nella valigia delle vacanze. Un capo must have in tre pezzi che va a esaltare, con le sue caratteristiche, il corpo femminile andando a risaltare il punto vita. Considerato il protagonista assoluto in spiaggia per i suoi intrecci e fantasie varie.

Si chiama in questo modo proprio perché, come dice la parola, si divide in tre pezzi: il bikini e il costume intero la cui parte centrale funge da collegamento tra lo slip e il reggiseno. Una combinazione che permette di garantire un look audace, ma anche al tempo stesso versatile per la spiaggia o la piscina.

Fonde insieme ben tre parole: tri dove indica i tre pezzi, quindi il reggiseno, lo slip, ma anche il pezzo centrale che va a collegare le due parti. La parola bikini riguarda il classico costume da bagno che tutti quanti conoscono e che è uno dei capi maggiormente presente e noto sulle spiagge. Il trikini è considerato una variante del bikini anche se ha qualcosa di completamente diverso.

In estate, al mare e in spiaggia si rivela una scelta alquanto amata e apprezzata dal momento che è in grado di donare il giusto comfort e libertà. Inoltre, è un tipo di costume da bagno in grado di adattarsi a ogni gusto o silhouette.

Trikini: modelli estivi

Una variante come il trikini si trova in commercio in molti stili e modelli che si caratterizzano per scollature molto profonde, tagli particolari e anche decorazioni alquanto originali. Permette, poi, grazie alle varie fantasie di valorizzare i fianchi oppure ci sono modelli a schiena scoperta che aiutano a sentirsi maggiormente sensuali.

Sono diversi poi i brand e i marchi di moda che, per la stagione estiva, propongono questo costume in varianti, stili e anche colori diversi per venire incontro alle esigenze di ogni donna. Per questa ragione, è possibile trovarlo sia con spalline, ma anche a fascia oppure con dei tagli che possono essere simmetrici o laterali come fosse un modello cut out.

I marchi come Calzedonia, Yamamay, solo per citarne alcuni, puntano a collezioni dove il trikini appare con dettagli particolarmente accattivanti e seducenti. I modelli con lo scollo profondo sono particolarmente amati in quanto aiutano a risaltare un décolleté particolarmente prosperoso. Sono poi dotati di spalline regolabili in modo da offrire il giusto comfort e sostegno.

i modelli di questo costume con dettagli a rete sono particolarmente eleganti, ma anche intriganti. Si gioca molto con il pizzo per una sorta di vedo non vedo che cattura sempre molto. Si trovano anche varianti con tagli sui fianchi o le gambe oppure a fascia per coloro che optano per un taglio più raffinato, ma comunque alla moda.

Trikini: proposte Amazon

Un modello di costume da bagno disponibile in tanti modelli e forme come quelli proposti in buoni prezzi da Amazon. Cliccando sulla foto si visualizzano i vair dettagli del prodotto. La classifica mostra i tre migliori trikini per il mare scelti tra quelli maggiormente sensuali per il mare.

1)Lath.Pin costume mare da donna

Un trikini in pizzo e varie decorazioni per un look particolarmente sensuale per la spiaggia o la piscina. La parte superiore e inferiore sono collegate tra loro con una fascia che aiuta a nascondere i chili in più sull’addome. Un modello con reggiseno push up imbottito dalla chiusura stringata. Di colore nero a schiena scoperta.

2)Durinm donna costume da bagno

Un modello intero in tessuto leggero e traspirante, particolarmente comodo da indossare. Realizzato in poliestere e spandex. La parte superiore si caratterizza per un design a croce in grado di reggere meglio il seno. Ha una fantasia in stile brasiliano e disponibile nei colori nero e rosso.

3)chuangminghangqi donne costume intero

Un costume molto morbido, traspirante, sexy e morbido che non causa irritazioni o rossori alla pelle. Aiuta a nascondere i difetti come la pancia. Il reggiseno è imbottito. Un modello con scollatura a cuore e lacci sul retro. Un modello dalla chiusura stringata che dona sicurezza. Disponibile in varianti come il nero, a fiori, di colore verde, blu, ecc.

