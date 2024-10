I trend Autunno 2024 sono chiari: la camicia di flanella è tornata alla ribalta! Lo dicono le passerelle e lo conferma lo streetstyle, rendendola un must have imperdibile della stagione.

Trend Autunno 2024, la camicia di flanella: dalle origini ad oggi

La tradizionale “camicia da boscaiolo” riemerge con prepotenza nella stagione Autunno 2024, pronta a conquistare il cuore (e il guardaroba) di tutte le fashion addicted. Questo iconico capo, nato nella metà dell’Ottocento quando i boscaioli lo sceglievano per il suo comfort e calore, ha vissuto un grande revival negli anni ’50, grazie al celebre cartone animato Disney su Paul Bunyan. Negli anni ’90, è diventato un simbolo dello stile grunge, indossato da leggende musicali dell’epoca. Oggi, la camicia di flanella torna a essere protagonista, reinterpretata in chiave moderna e glamour.

Trend Autunno 2024, come indossare la camicia di flanella

Nell’Autunno 2024, la camicia di flanella torna in scena con un fascino tutto nuovo, diventando un must have che unisce uno stile urban e femminile, senza rinunciare alla sua naturale freschezza sportiva. Marchi prestigiosi come

Bottega Veneta, Prada, Balenciaga, Ralph Lauren, Loro Piana, Our Legacy e Mango hanno reinterpretato questo classico, rendendolo un capo irrinunciabile per la stagione. Puoi indossarla sopra una semplice T-shirt bianca e abbinarla a un paio di jeans skinny per un look casual ma d’effetto. Per le serate più fresche, prova a indossarla sopra un top aderente per un tocco di grinta. Ma non finisce qui. La camicia di flanella si presta anche a combinazioni audaci! Abbinala a pantaloni di pelle per un mix di texture che cattura l’attenzione. Se cerchi un tocco più femminile, indossala su una gonna midi: il contrasto con la sua silhouette maschile è moderno e affascinante. Non dimenticare che gli accessori possono fare la differenza! Un paio di scarpe alla moda, come stivaletti o sneakers, completano perfettamente il look. Impreziosisci con gioielli minimali o stravaganti, a seconda del tuo stile, per dare un tocco di personalità. E non sottovalutare l’importanza di una borsa chic: una clutch elegante o uno zainetto raffinato possono esaltare l’outfit. In una stagione in cui il tempo è imprevedibile, la camicia di flanella è il tuo passepartout per un look versatile, comodo e sempre alla moda. Sperimenta con gli abbinamenti e preparati a sfoggiare questo capo iconico!