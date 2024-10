Le passerelle parlano chiaro: i pantaloni capri, noti anche come pinocchietti, stanno vivendo un vero e proprio revival. Dominano le sfilate delle collezioni Autunno-Inverno 2024/2025 delle prestigiose maison d’alta moda. Scopri come abbinarli per affrontare la stagione con stile!

I pantaloni capri dominano le tendenze Autunno 2024

I pantaloni capri sono da sempre oggetto di discussione: c’è chi li ama e c’è chi li odia, senza mezze misure. Ma quest’anno, il loro momento di gloria è finalmente arrivato! Questi iconici pinocchietti hanno conquistato il cuore delle fashion addicted, delle celebrità e sono protagonisti indiscussi delle ultime collezioni. Originari degli anni ’50 e indossati dalle dive dell’epoca come Audrey Hepburn e Marilyn Monroe, hanno vissuto vari revival nel tempo, con un ritorno prepotente anche negli anni 2000 e ora per l’Autunno 2024. Questo capo è oggi reinterpretato in una miriade di versioni, modelli, tessuti e colori, diventando un must have nel guardaroba di ogni donna.

Come abbinare i pantaloni capri per l’Autunno 2024

Incredibilmente versatili, i pantaloni capri si prestano a molteplici stil e occasioni. Ma come si possono abbinare per affrontare con stile le fresche giornate autunnali? Ecco alcune idee da cui prendere ispirazione: