Scarpe décolleté: quale comprare e le offerte

Con la primavera appena giunta, si assiste a un cambio e rinnovamento che coinvolge diversi aspetti, a cominciare dal look. In questo periodo si rinnova il proprio armadio con tantissime calzature da indossare. Tra le varie tipologie, le scarpe décolleté si fanno conoscere per una serie di dettagli e di particolarità che si spiegano nei paragrafi seguenti.

Scarpe décolleté

Nel momento in cui si pensa a una calzatura elegante, magari da cerimonia, le scarpe décolleté sono sicuramente il modello must have su cui fare affidamento. Sono scarpe con tacco che avvolgono totalmente il piede lasciando il dorso e la caviglia completamente scoperto. Un tipo di calzatura che è perfetto per la stagione primaverile.

Non è solo un tipo di calzatura in linea con la moda e le tendenze del periodo, ma anche una scarpa che è simbolo di sensualità e femminilità. Per la stagione primaverile è particolarmente indicata proprio perché permette di mostrare le caviglie e i piedi in modo sensuale. Un simbolo di seduzione, ma è possibile anche indossarle in altre occasioni.

Si può scegliere un tipo di calza del genere sia in base allo scollo che al tacco. Lo scollo, nel caso di scarpe décolleté, deve essere a cuore, rotondo o quadrato. Il tacco, in caso di scarpe del genere, può essere sia a spillo, ma anche a cono. Ovviamente la scelta dipende molto dall’occasione e da che tipo di calzatura si desidera.

Per quanto riguarda il tacco, ci sono delle varianti dal momento che può essere alto, ma anche basso a seconda del tipo di calzatura e delle sue caratteristiche. Per ciò che concerne gli abbinamenti, questo tipo di calzatura si può abbinare con qualsiasi indumento, sia con una gonna corta che con una longuette. Gli abbinamenti sono vari e diversi.

Scarpe décolleté: modelli

Sono chic e molto femminili e proprio per questo sono tantissime le scarpe décolleté da sfoggiare in primavera grazie alle varie tendenze e ai tanti modelli in circolazione. Sono scarpe preferite e amate da molte donne, proprio perché hanno la capacità di adattarsi ai vari stili. Infatti, i modelli primaverili richiamano proprio questa caratteristica.

Sulle passerelle e nel mondo della moda è possibile trovarle in tantissime tipologie: dal tacco alto a stiletto per coloro che riescono a camminare senza problemi con questa calzatura passando per il tacco grosso o le block heels che permettono di sentirsi a proprio agio, ma anche di slanciare la figura.

Ci sono anche modelli di scarpe décolleté che si caratterizzano con una serie di dettagli e si presentano con applique, ma anche strass, dettagli in rete, fiocchetti, nastri, ecc. Sono modelli che si distinguono grazie ai fiocchetti bon ton che permettono di completare una mise elegante da sera o anche abbinarle a un look da giorno.

Tra i vari modelli vi sono anche le classiche décolleté con tacco, ma anche le slingback, un tipo di calzatura con listino e presentata in tantissime tipologie e modelli. Si trovano poi in colori vari come il rosso, il bianco, ma anche il beige o il nero, un modello che si adatta a vari stili.

Scarpe décolleté: offerte Amazon

Le calzature del genere sono disponibili sul noto e-commerce di Amazon con diverse offerte e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono visualizzare i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre migliori modelli di scarpe décolleté da ordinare tra le più volute e desiderate dalle consumatrici con una descrizione di ognuno.

1)Nero Giardini E2111072D décolleté

Un tipo di calzatura disponibile in pelle sia per la pelle che il materiale esterno con cui sono realizzate. La suola è in gomma con chiusura a fibbia e il tacco è molto alto di ben 9.5 cm. Il tacco è a stiletto e il marchio Nero Giardini le presenta sia nei colori nero che rosa.

2)Queen Helena décolleté scarpe

Sono un modello di scarpa con tacco medio dallo stile molto elegante. Una calzatura a punta chiusa con cinturino in modo che sia più facile indossarle. La fodera è in pelle sintetica e la suola in gomma con chiusura a fibbia e tacco da 9 cm. Sono presenti in vari colori: nero, cachi, marrone, rosa, blu, ma anche bianco.

3)Tamaris donna 1-1-22426-20 scarpe

Sono delle décolleté in sintetico con la fodera dello stesso materiale. La suola è in poliuretano senza lacci con tacco a blocco e disponibile nei colori nero, rosso e anche argento. Sono delle scarpe molto apprezzate ed eleganti.

Tra le varie tipologie di scarpe décolleté, vediamo i modi migliori per abbinarle.