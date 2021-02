Anfibi e come indossarli in primavera: da calzatura militare alle passerelle di alta moda, gli anfibi sono diventati un capo must have tutto l’anno.

Anfibi: come indossarli in primavera

Gli anfibi, dalla loro nascita come calzatura per i militari, sono entrati a far parte delle calzature must have di tutti i modiaioli e le fashion victims.

Nascono appunto come scarpa resistente e impermeabile per i soldati, ma anche come calzatura da lavoro per via della loro resistenza. A integrarli nel mondo dello stile urbano è stato il movimento punk degli anni ottanta: borchie, creste colorate e anfibi costituivano il look perfetto per i ribelli. I gruppi musicali di allora, come i Sex Pistols, hanno fatto il resto, consolidando l’anfibio come perfetto accessorio per un look ribelle e alla moda.

Oggi sono un capo must have da indossare tutto l’anno: perfetti in inverno e in autunno per proteggersi dal freddo e dall’acqua, gli anfibi possono essere indossati anche in primavera con il giusto outfit.

Con i pantaloncini

Se si vuole sfoggiare un look ribelle ma anche elegante con gli anfibi, si può optare per i pantaloncini corti. Che siano essi di pelle o velluto a costine, tessuti più caldi oppure di jeans, gli shorts stanno benissimo con gli anfibi.

Si potrà giocare inoltre con delle calze e collant a fantasia, come quelle di Helene Oui, o con colori pastello da abbinare al look. In questo caso si potranno indossare degli anfibi più alti, magari sotto il ginocchio, oppure quelli più bassi a mezzo polpaccio: quest’ultima opzione è più adatta a chi è più basso perché non ‘taglia’ la gamba.

Con un vestito

Chi lo ha detto che gli anfibi non possono essere eleganti? Questi particolari stivaletti si possono anche abbinare ad un vestito più o meno elegante, così da rendere il look più romantic rebel. Inoltre questa si rivela una buona opzione anche giornaliera: un perfetto outfit per andare in ufficio, che coniughi comodità e stile casual.

Con i pantaloni o leggings

Il più classico dei modi di indossare gli anfibi è abbinarli ad un pantalone, un jeans o un leggings per ottenere un outfit confortevole ma anche di tendenza. Si potranno abbinare bene ad esempio ad un jeans cropped con gli orli sfilacciati per ottenere un perfetto effetto punk, magari aggiungendo anche una giacca di pelle nera con le borchie. Chiara Ferragni insegna poi che l’anfibio non è solo in nero: anche il verde militare o i colori shocking sono d’effetto, soprattutto in primavera.