Gli stivali texani sono tornati prepotentemente di moda. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i camperos di tendenza per l’Autunno 2023 da comprare a meno di 200 euro.

Gli stivali texani di tendenza per l’Autunno 2023

Gli stivali texani, chiamati anche camperos, sono tornati prepotentemente di moda. Comodi, caldi e grintosi, sono un vero e proprio must have, adatti per essere indossati in diverse occasioni. Questo tipo di stivali sono molto amati dalle donne proprio per la loro versatilità, oltre per essere in grado di dare quel tocco grintoso in più al proprio outfit. Gli stivali texani si possono abbinare a un paio di jeans skinny e a un pullover o a una camicia, ma sono perfetti ad esempio anche con un abito midi. Ma vediamo adesso insieme quali sono gli stivali texani da donna di tendenza per questo Autunno 2023 da comprare a meno di 200 euro.

5 stivali texani di tendenza moda Autunno 2023 da comprare a meno di 200 euro

Come abbiamo appena visto, gli stivali texani sono un vero e proprio must have per questo Autunno 2023, caldi, comodi, versatili e grintosi, perfetti quindi da sfoggiare in questa stagione. Se ancora non gli avete in casa, vediamo adesso insieme 5 stivali texani da donna di tendenza per l’Autunno 2023 da comprare a meno di 200 euro:

Zara: qui potete trovare gli stivali Cowboy in pelle scamosciata di colore marrone. Si tratta di stivali a mezzo gambale in pelle, con dettagli di ricamo sul gambale, tiretti laterali ed è un modello a punta. L’altezza del tacco è di 6 cm. Li potete avere al prezzo di 99,95 euro .

qui potete trovare gli stivali Cowboy in pelle scamosciata di colore marrone. Si tratta di stivali a mezzo gambale in pelle, con dettagli di ricamo sul gambale, tiretti laterali ed è un modello a punta. L’altezza del tacco è di 6 cm. Li potete avere al prezzo di . Stradivarius: tra i colori di tendenza dell’Autunno 2023 ci sono l’oro e l’argento, ecco quindi che da Stradivarius potete trovare gli stivali texani color oro metallizzato. Presentano ricami sul gambale, tiretti laterali e hanno una soletta tecnica flessibile in schiuma di poliuretano per offrite un comfort maggiore. L’altezza del tacco è di 4,5 cm e potete averli al prezzo di 59,99 euro.

tra i colori di tendenza dell’Autunno 2023 ci sono l’oro e l’argento, ecco quindi che da Stradivarius potete trovare gli stivali texani color oro metallizzato. Presentano ricami sul gambale, tiretti laterali e hanno una soletta tecnica flessibile in schiuma di poliuretano per offrite un comfort maggiore. L’altezza del tacco è di 4,5 cm e potete averli al prezzo di Zalando : qui potete trovare gli stivali texani Loca di Queen Helena di colore nero, a punta, con tacco largo, senza chiusura al costo di 103,92 euro .

: qui potete trovare gli stivali texani Loca di Queen Helena di colore nero, a punta, con tacco largo, senza chiusura al costo di . Bershka: qui potete invece trovare gli stivali cowboy con tacco combinati e ricamati. L’altezza del gambale è di 30 cm, del tacco di 8 e la larghezza del gambale è di 17 cm. Lo stivale presenta una soletta tecnica flessibile in schiuma composta da lattice, al fine di garantire un maggior comfort a chi li indossa. Potete acquistare questi stivali al prezzo di 65,99 euro.

qui potete invece trovare gli stivali cowboy con tacco combinati e ricamati. L’altezza del gambale è di 30 cm, del tacco di 8 e la larghezza del gambale è di 17 cm. Lo stivale presenta una soletta tecnica flessibile in schiuma composta da lattice, al fine di garantire un maggior comfort a chi li indossa. Potete acquistare questi stivali al prezzo di Zalando: ancora su Zalando potete trovare gli stivali texani Block Heel di New Look di colore bianco, a punta, con tacco largo, chiusura con cerniera, al costo di 89,99 euro.

Questi quindi sono 5 stivali texani di tendenza per Autunno 2023. Cosa state aspettando ad acquistarne un paio?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Stivali camperos: i più belli da indossare per l’autunno inverno 2023/24

Autunno Inverno 2023/24: le scarpe open toe sono una delle tendenze più in voga