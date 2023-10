Tra le tendenze più in voga dell’Autunno inverno 2023 2024 ci sono le scarpe open toe. Di loro parleremo all’interno di questo articolo.

Le scarpe open toe sono una delle tendenze più in voga di questo Autunno Inverno 2023/24

Le stagioni fredde sono ufficialmente iniziate e tra le tendenze di quest’anno abbiamo le scarpe open toe. Molte di voi ne avranno sicuramente sentito parlare ma, cosa sono esattamente? Con scarpa open toe si intende una scarpa spuntata sul davanti, in modo quindi da lasciare scoperte le dita dei piedi. Sono tanti i tipi di calzatura che possono avere questa caratteristica, dalle classiche décolleté fino ad arrivare agli stivaletti e agli stivali. Da quello che si è visto durante le ultime Settimane della Moda, le dita dei piedi sono diventate sinonimo di eleganza, da esibire senza timore. Le scarpe open toe sono infatti anche considerate un nuovo modo di seduzione. Sono molte le celebrities che hanno cominciato a indossare sempre più spesso questo tipo di scarpa, Kylie Jenner, per esempio, qualche giorno fa è stata avvistata con indosso un vestito bianco firmato Sportmax abbinato a un paio di stivali, anch’essi bianchi, con le dita dei piedi scoperti. Come detto poc’anzi, anche le più importanti Maison di moda stanno puntando fortemente sulle scarpe open toe, da Versace, a Burberry. In passato anche l’imprenditrice e influencer italiana Chiara Ferragni aveva indossato un paio di scarpe dorate open toe. Insomma, pare proprio che acquistare una scarpa open toe sia la mossa vincente per questo autunno inverno 2023 2024!

Le scarpe open toe: come indossarle al meglio

Come abbiamo appena visto, le scarpe open toe sono tra le tendenze più in voga di questo Autunno Inverno 2023 2024. Ma, come indossarle al meglio? Scopriamolo insieme. Tra le scarpe open toe troviamo per esempio le classiche décolleté, perfette per una serata elegante o per un occasione formale. La décolleté open toe perfetta è quella con plateau e tacco, poiché essi sono in grado non solo di slanciare la silhouette ma anche di dare maggiore enfasi alle dita del piede scoperte. Se in estate le décolleté open toe possono essere indossate in tanti modi differenti, nelle stagioni più fredde l’ideale è indossarle con pantaloni o leggins, senza però i collant poiché, sulle dita scoperte, si vedrebbe l’antiestetica classica riga del collant. Se proprio non potete fare a meno delle calze, usate dei collant senza cuciture. Per quanto invece riguarda gli stivaletti open toe, che sicuramente sono più adatti a queste stagioni più fredde, possono essere abbinati:

Jeans skinny: possono essere infilati nello stivaletto oppure risvoltati sopra il bordo. Abbinabili con una camicia e un blazer.

possono essere infilati nello stivaletto oppure risvoltati sopra il bordo. Abbinabili con una camicia e un blazer. Maxi gonna: anche la gonna è ideale con gli stivaletti open toe, da abbinare a un crop top o a una camicia annodata in vita.

anche la gonna è ideale con gli stivaletti open toe, da abbinare a un crop top o a una camicia annodata in vita. Vestito: gli stivaletti open toe vanno bene anche indossate con un vestito, possibilmente non mini e magari in tinta unita.

