Quali sono le affinità sessuali, per quanto riguarda il segno del Toro? Quali i segni più compatibili? Se anche voi vi state ponendo questa domanda, allora siete certamente nel posto giusto: infatti, qui di seguito. andremo ad approfondire l’argomento, conoscendo meglio i migliori amanti per il Toro, secondo la scienza dell’astrologia.

Segno del Toro: affinità sessuali e segni compatibili secondo le stelle

Se però, vogliamo conoscere quali siano le affinità sessuali e i segni più compatibili sotto le lenzuola, per quanto riguarda il segno zodiacale del Toro, allora sarà sicuramente importante conoscerne al meglio il profilo psicologico, e anche quello sessuale ed affettivo.

Dunque, a proposito del Toro, le stelle ci descrivono un soggetto dolce e romantico, ma anche concreto e pratico. In effetti, i nati sotto il segno del Toro sono governati da Venere e appartengono all’elemento Terra: per questi motivi, sono passionali e anche attenti al partner, ma anche capaci di scenate di gelosia come mai viste prima. Testardi e tenaci, se i nati sotto il segno del Toro si innamorano di voi, faranno di tutto per conquistarvi. E vi ameranno appassionatamente, includendo nel rapporto tante chiacchiere, giochi di seduzione, il tutto intervallato anche da pasti e merende succulenti e gustosi.

Ma quali sono, dunque, i segni zodiacali più compatibili col Toro, se parliamo di passione? Vediamone insieme un piccolo elenco delle migliori accoppiate!

Toro+Bilancia: Entrambi sono governati dal pianeta Venere, ed entrambi sono grandi amanti della bellezza, dell’arte e dei piaceri della vita. Dal cibo ai viaggi, passando per il buon vino…senza mai dimenticare il sesso, questi due segni zodiacali sono perfettamente complici, e ameranno sperimentare insieme dentro e fuori dal letto. La coppia può funzionare nel tempo, se la testardaggine e schiettezza del Toro verranno temperate dalla sensibilità e diplomazia della Bilancia.

I nati sotto il segno del Toro, come abbiamo già accennato, sono anche molto dolci e romantici. Questo è un forte elemento in comune coi Pesci, teneri e romantici, appartenenti all’elemento Acqua. Toro+Vergine: Entrambi segni di Terra, Toro e Vergine hanno davvero molti punti in comune. Infatti, tutti e due affrontano la vita, e i problemi con razionalità. Questo sarebbe, a loro parere, il modo migliore per risolvere ogni difficoltà. Per questi motivi, al leale e fedele Toro, farà sempre piacere avere accanto un partner forte e intelligente come un nato sotto il segno della Vergine.

Questi, i tre segni con l’intesa più forte, se parliamo del segno del Toro. Ma se non appartenete a nessuno di questi tre segni zodiacali, niente paura: potreste sempre conquistare un Toro. E insieme a breve, vedremo come farlo!

Segno zodiacale del Toro: ecco come conquistarlo

Prima di tutto, i nati sotto questo segno, sono molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata: gelosi e a tratti anche un po’ possessivi, cercheranno sempre di proteggere i propri cari, schermandoli dal resto del mondo. Dunque, se volete conquistare un nato Toro, uomo o donna che sia, non siate spregiudicati: questo segno ama poco le avance in pubblico, e preferisce conservare la passione e l’ardore, per i momenti a due.

In egual misura, consigliamo sempre di non adottare atteggiamenti volgari, nel modo di vestire ma anche di parlare: infatti, essendo governati dal pianeta Venere, i nati Toro apprezzano l’eleganza e la discrezione.

Infine, una chicca per raggiungere subito il cuore di un Toro: invitatelo a cena, e cucinate dei piatti semplici, ma assolutamente gustosi. Ricordate che il Toro predilige i cibi salati, ma non trascurate di aggiungere un piccolo dessert a fine pasto: queste piccole accortezze, faranno vi faranno subito guadagnare punti ai loro occhi.

Buona conquista a tutti!