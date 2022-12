Scoperta di una nuova gravidanza: il vostro cane lo sa prima di voi

Tutti sappiamo come la scoperta di aspettare un bambino o una bambina rappresenta un momento particolarmente emozionante e magico. Si tratta di un periodo particolarmente delicato, ma al tempo stesso in grado di trasmettere sensazioni nuove e uniche a tutta la famiglia, ma in modo particolare inevitabilmente alla futura mamma.

Ebbene, in tutte quelle famiglie in cui c’è un cane, ecco che quest’ultimo potrebbe sapere quando la sua padrona è incinta. Non è certo una novità che gli animali siano dotati di una sensibilità del tutto particolare e, di conseguenza, sono in grado di avvertire delle sensazioni e delle situazioni di cui a volte gli umani se ne accorgono dopo.

È chiaro che tutto dipende anche dal rapporto che si crea tra la padrona e il proprio cane. E un cane rilassato e ben integrato in famiglia potrebbe accorgersi prima di tutti che siete incinta, per la vostra grande gioia.

Come riescono a comprendere se la padrona aspetta un bambino

Proprio nel corso della gravidanza si può apprezzare quanto i cani siano in grado di sfruttare una capacità sensoriale ed empatica che non ha davvero eguali. Ci sono alcuni aspetti che possono essere un segnale per gli animali per capire che la loro amica umana si trova in stato di gravidanza.

Uno di questi segnali è rappresentato dai cambiamenti chimici, nello specifico quelli ormonali. Il fatto di aver un olfatto sviluppato almeno mille volte più rispetto a quello umano, permette ai cani di avvertire i cambiamenti ormonali che si verificano nella donna durante la fase del puerperio e, di conseguenza, sono soliti adottare una serie di comportamenti protettivi a tale scopo.

L’empatia dei cani

La grande capacità empatica dei cani permette di comprendere molto più facilmente degli umani i cambiamenti che avvengono nella donna incinta sia a livello caratteriale che in riferimento alle abitudini.

Ad esempio, nel corso dello stato di gravidanza, capita spesso che la donna possa avere a che fare con dei momenti di forte stanchezza, oppure avvertire la necessità di riposarsi piuttosto di frequente sul divano di casa. Quindi, non deve stupire come il cane possa assumere dei comportamenti più protettivi nei suoi confronti, proprio perché è in grado di capire questo stato di stanchezza e debolezza della sua amica umana.

Una capacità empatica che permette di comprendere al volo anche gli sbalzi d’umore. La gravidanza comporta spesso che la donna dimostri una maggiore sensibilità rispetto alla normalità. Ed ecco che i cani tendono a rimanere al fianco della proprietaria molto più spesso, trasmettendo un senso di affidabilità e fedeltà per tutto l’arco del puerperio e, ovviamente, anche in seguito alla nascita del neonato.

In fondo la scoperta della gravidanza è pur sempre un momento magico e potrebbe essere anticipato dal vostro animale domestico. Di conseguenza, se il vostro cane si comporta in modo un po’ più protettivo del solito e se state pensando a una gravidanza, allora potreste avere una conferma indiretta che qualcosa di magico è successo. Prima che il pancione cresca e sia visibile, ma anche magari prima di qualsiasi test di gravidanza, ecco che forse sarà proprio il vostro fedele amico a quattro zampe, con i suoi comportamenti quotidiani, a svelarvi una grande novità, ovvero che siete in dolce attesa. Incredibile, vero?