Poco dopo l’esibizione di Irama e Gianluca Grignani, che si sono esibiti sulle note di La mia storia tra le dita, nel teatro Ariston si è verificato un piccolo incidente: una donna seduta in platea è stata colpita dall’obiettivo della telecamera di un fotografo caduto dall’alto.

Assistita dai sanitari presenti in teatro, è stata trasferita in ospedale per essere medicata.

Incidente dopo l’esibizione di Irama e Grignani

In diretta i telespettatori non si sono accorti di nulla ma, quando la notizia ha iniziato a circolare sul web, chi si trovava in platea ha confermato l’accaduto. Secondo le ricostruzioni, un oggetto caduto dalla galleria (poi identificato nell’obiettivo di una telecamera) ha colpito una donna seduta tra il pubblico.

Gli operatori del 118 presenti in teatro son subito intervenuti per medicarla e per trasportarla al Pronto Soccorso più vicino.

L’incidente si sarebbe verificato subito dopo l’esibizione di Irama e Gianluca Grignani che, scesi tra il pubblico, hanno messo a dura prova cameraman e fotografi costretti ad inseguirli nella platea.

Malore anche per Mahmood

I sanitari presenti all’Ariston sono intervenuti anche per Mahmood che, poco prima di esibirsi insieme a Blanco con Il cielo in una stanza, ha accusato un lieve malore.

L’artista si è però ripreso in breve tempo e, complice l’adrenalina del palco, al suo rientro in hotel era in perfetta salute.