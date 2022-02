Sanremo 2022, malore in camerino per Mahmood: come sta ora il cantante

Secondo quanto appreso, prima di esibirsi nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022 dedicata alle cover, Mahmood ha accusato un lieve malore in camerino che ha reso necessario l’intervento dei sanitari presenti al Teatro Ariston. Fortunatamente ciò non ha compromesso la performance, che è arrivata seconda in classifica.

Malore per Mahmood

Stando alle ricostruzioni, il cantante avrebbe preso freddo nell’attesa di salire sul palcoscenico e non si sarebbe sentito bene. Sono dunque intervenuti i sanitari presenti nel teatro che l’hanno brevemente assistito e, complice l’adrenalina del palco, Mahmood si è ripreso in poco tempo e ha così potuto regalare al pubblico dell’Ariston e ai telespettatori una performance de Il cielo in una stanza che in molti hanno ritenuto straordinaria.

Arrivata seconda nella classifica delle cover, preceduta solo dal medley di Gianni Morandi, ha permesso a lui e a Blanco di mantenersi stabili in prima posizione nella classifica generale costituita dalla somma di tutte quelle delle precedenti serate. La loro Brividi ha infatti conquistato una larghissima fetta di pubblico ed è una delle canzoni più quotate per la vittoria finale.

Malore per Mahmood: come sta ora

Anche dopo l’esibizione, Mahmood non ha comunque più accusato alcun malore.

Fonti vicine al suo entourage hanno infatti riferito che, al suo rientro in hotel, l’artista era in perfetta salute ed è pronto per dare tutto se stesso durante l’ultima serata del Festival.