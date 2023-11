Il rossetto deep nude è il colore di tendenze per l’Autunno 2023. Un effetto molto profondo e intenso, ideale per la stagione fredda, così da riuscire a risaltare il colore naturale delle labbra.

Il rossetto deep nude è il colore di tendenza per l’Autunno 2023

La stagione fredda è ambivalente, con tendenze make-up molto diverse tra loro. Da un lato troviamo le tonalità intense e avvolgenti, dal classico bordeaux al vinaccia, dal rosso al nero, ma durante questo autunno-inverno è evidente che ci troviamo di fronte ad un ritorno di profondi rossetti deep nude, come riportato da Vanity Fair. Si tratta di una tendenza che stanno portando avanti anche molte celebrità. Jennifer Lopez ha deciso di abbinare le sue labbra alla sua manicure, mettendo insieme un effetto nude segno di raffinatezza ed essenzialità. Il rossetto deep nude è un vero e proprio alleato, sempre molto fedele, sia di giorno che di sera, si in inverno che in estate. Un alleato in grado di riuscire ad enfatizzare i toni naturali del viso, aggiungendo profondità ai lineamenti e donando un tocco di grande raffinatezza al proprio make-up.

Il rossetto deep nude è il colore di tendenza: le celebrità insegnano a scegliere la nuance corretta

La cosa importante quando si sceglie di indossare un rossetto deep nude è individuare la corretta nuance, che dovrebbe essere uno o due toni più scuri rispetto al colore naturale, per evitare appiattimenti e donare maggiore profondità ai lineamenti. Hailey Bieber ha mostrato delle labbra deep nude dai toni brown e dall’effetto glossy, che hanno risaltato il suo incarnato, abbinato ad un make-up eyes molto soft. Anche altre celebrità nelle ultime settimane hanno sfoggiato questo tipo di trucco labbra. Una di queste è Kylie Jenner, che sceglie spesso toni neutri, tra il brown e il color cammello, o Elsa Hosk, anche lei amante dei rossetti deep nude. Questi rossetti, oltre ad enfatizzare il tono naturale delle labbra, donare maggiore profondità e dare un tocco sofisticato, sono anche molto amati per la loro grande versatilità. Si tratta di rossetti che stanno bene con qualsiasi tipo di outfit e sono l’ideale per abbinarsi a qualsiasi trucco per gli occhi. Possono anche dare un tono dark e vampiresco al viso, che va molto di moda, rimanendo comunque sempre molto glamour. Che siano glossy o mat, dalla texture cremosa o in versione rossetto liquido, sono sempre molto apprezzati. La scelta del finish è sempre una questione personale e in questo senso il mercato sta cercando di offrire tutte le versioni diverse proprio per soddisfare tutte le esigenze delle donne che desiderano un effetto nude sulle labbra in grado di stupire e di incantare.

