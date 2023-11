X Factor 2023, terzo live: tutti i beauty look

La nuova puntata del terzo live di X Factor 2023 è stata molto intensa, con tanto di beauty look da non perdere. A partire da Francesca Michielin fino ad arrivare ai concorrenti, c’è stato un evidente ripasso dei classici.

X Factor 2023, terzo live: i beauty look di conduttrice e giudici

I beauty look del terzo live di X Factor hanno realmente conquistato tutti. Partiamo da Francesca Michielin, la conduttrice, che ha sfoggiato un make-up che non è passato inosservato. Un effetto frosty sullo sguardo, da disco diva, che Vanity Fair ha immaginato in linea con lo stile dell’iconica Cher. La cantante ha sfoggiato un occhio super felino, con forma proiettata verso l’esterno, tra sfumature grigie e nere, in una tonalità ghiacciata realizzata con texture perlate. In abbinamento alle palpebre dal mood freddo, ha sfoggiato labbra nude decisamente perfette. Anche la sua acconciatura, tiratissima, con una treccia spessa e voluminosa, lunghissima grazie all’applicazione di extension, era in perfetto stile anni ’70. Uno stile scelto anche da Ambra Angiolini, con i ciuffi aperti che imitano un po’ quelli sfoggiati dalle Charlie’s Angels. L’attrice ha sfoggiato un tocco di rossetto rosso abbinato a tanto fard, per un aspetto davvero molto vivace. Morgan ha sfoggiato il suo solito ciuffo in stile vampiresco, anche se ogni puntata riesce a renderlo diverso e più fresco. Questi effetti sono dovuti alla direzione di asciugatura, all’ondulazione e al volume.



X Factor 2023, terzo live: i beauty look dei concorrenti

Maria Tomba ha sfoggiato delle finger waves wet lucide e retro davvero uniche. Si tratta di onde piatte schiacciate sulla fronte e sul lato del viso che si aprono in ciocche effetto medusa. Un’acconciatura abbinata ad un make-up con labbra stained e pelle di porcellana. Angelica ha sfoggiato onde a nastro, lucidate e più compatte, vissute e in stile indie, come il suo trucco occhi rosso. Un look casual, con capelli semplici, come dopo aver dormito con le trecce. Gli Stunt Pilot hanno sfoggiato tagli rock, con diverse versioni di mullet, uno riccio e rasato ai lati e uno più punk, uno più spettinato da sventolare durante le esibizioni. I Sickteens hanno puntato su uno spettinato ribelle, ma non troppo, anche molto vanitoso e glamour. Le boxer braids con nastro fluo di Sarafine sono state molto apprezzate, in grado di rompere la monotonia e dare anche un tocco di colore. Delle trecce molto aderenti alla testa e treccine strettissime e molto studiate. Anche il lob di Gaetano De Caro non è passato inosservato, con una frangia molto lunga dall’apertura centrale in perfetto stile McDonald’s bangs. I beauty look del terzo live di X factor 2023, analizzati da Vanity Fair, hanno convinto tutti.

