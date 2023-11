La denim mania continua. Negli ultimi mesi questo intramontabile tessuto ha letteralmente dominato il fashion system, ed ora è pronto a conquistare anche il mondo beauty. Recentemente infatti è spopolato il make-up washed denim, già confermato come tendenza dell’inverno.

Washed denim: il make-up più richiesto dell’inverno

L’hashtag #washeddenim su Tik Tok ha raggiunto in pochissimo tempo ben 1 milioni di visualizzazioni. Non è da meno neanche su Instagram, dove i post condivisi con il nome del trend sono oltre 10mila. Ma di cosa si tratta? Il washed denim non è nient’altro che un make-up ispirato ai colori di questo amatissimo tessuto. La nuova tendenza riprende i colori vivaci e accesi del denim in tutte le sue sfumature: azzurro, blu, indaco. Un trucco semplice ma al tempo stesso d’effetto. Adatto ad ogni carnagione e perfetto da sfoggiare in ogni occasione. Dunque, questo inverno nel vostro beauty case non possono assolutamente mancare matite, mascara, ombretti di questa tonalità. Il washed denim make-up è diventato così virale che persino il brand Mac Cosmetics ha creato un prodotto pensato proprio per realizzare questo trucco. Intitolato Washed Denim Eyeshadow, è un ombretto azzurro violaceo, con perlescenze blu e verdi, impreziosito da riflessi scintillanti. Sul mercato sono disponibili tantissimi prodotti simili, come ad esempio il Mono Couleur Couture Denim di Dior o l’Hypnose Eyeshadow Palette in Drama Debim di Lancôme.

Washed denim: come realizzare il make-up più richiesto dell’inverno

Ma ora, dopo aver visto i giusti prodotti da acquistare, scopriamo passo dopo passo come realizzare il make-up più richiesto dell’inverno. Per prima cosa occorre preparare al meglio l’incarnato. Dopo aver deterso e idratato il viso, stendete uno strato leggero di fondotinta. Passate poi all’applicazione del correttore per perfezionare le zone interessate. Completate la vostra base trucco con bronzer, terra, blush e cipria. Per quanto riguarda il trucco labbra, vi consigliamo di scegliere un colore nude e dal finish glow. Questo perché l’attenzione del make-up dovrà essere completamente incentrata sugli occhi. Optate per diverse sfumature di blu e realizzate uno smokey eyes intenso e luminoso, in grado di valorizzare al meglio il vostro sguardo. Terminate poi con un generoso strato di mascara nero ed il gioco è fatto. Il vostro washed denim make-up è completato. Se siete curiose di saperne di più, sulle piattaforme social sono presenti numerosi tutorial su come realizzare questo meraviglioso trucco.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

I migliori rossetti a lunga tenuta per le over 50 rossetti | DonneMagazine.it

Questa è la migliore matita labbra marrone e dovresti averla anche tu | DonneMagazine.it