Quote t-shirt: tutto sul trend Primavera/Estate 2024

La Primavera/Estate 2024 segna il ritorno in grande stile delle quote t-shirts, ovvero le magliette con citazioni. Da sempre simbolo di espressione personale, queste t-shirts si confermano un must have nel guardaroba di chiunque voglia comunicare il proprio stato d’animo o le proprie idee attraverso la moda. Che si tratti di frasi motivazionali, aforismi celebri, battute ironiche o messaggi di protesta, queste magliette permettono di esprimere la propria personalità in modo immediato e trendy. Per questa stagione, le passerelle di tutto il mondo hanno visto un’esplosione di magliette con citazioni. Marchi di alta moda come Dior e Balenciaga hanno presentato collezioni che includono t-shirts con scritte audaci e grafiche minimaliste. Non sono da meno i brand di streetwear, come Off-White e Supreme, che hanno proposto quote t-shirts con messaggi che spaziano dall’umoristico al provocatorio.

Quote t-shirt: come abbinarle per la Primavera/Estate 2024

Le quote t-shirts sono estremamente versatili e facili da abbinare. Per un look casual, indossa la tua maglietta con un jeans skinny o boyfriend, completando con sneakers bianche o stivaletti alla caviglia. Aggiungi una giacca di jeans o una camicia a quadri annodata in vita per un tocco glamour. Se preferisci un mood sportivo, indossa una quote t-shirt con leggings. Completa il tutto con scarpe da ginnastica e un bomber leggero. Impreziosisci con un cappellino con visiera e uno zainetto in pelle. Per trasformare la tua quote t-shirt in un capo elegante, abbinala a una gonna a tubino o midi plissettata. Indossa décolleté o sandali con tacco e completa con un blazer strutturato. Anche in occasioni più formali, le quote t-shirts possono essere integrate con stile. Abbinale a pantaloni a vita alta o a sigaretta e un blazer sartoriale. Scegli accessori minimalisti e scarpe sofisticate per un look professionale ma alla moda. Le celebrità internazionali hanno già iniziato a sfoggiare le quote t-shirt, e tu cosa aspetti? Queste magliette sono destinate a diventare un pezzo essenziale nel tuo guardaroba per la Primavera/Estate 2024!

