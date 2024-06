La stampa Vichy, iconico motivo a quadri, torna protagonista nei trend 2024. Con il suo fascino vintage e la reinterpretazione contemporanea, offre infinite possibilità di abbinamento. Ecco come indossarla in questa stagione per un look unico e alla moda.

Vichy trend 2024, la storia di una stampa iconica: dagli anni ’50 ad oggi

Il motivo a quadretti Vichy, indissolubilmente legato all’epoca d’oro della moda degli anni ’50 e ’60, continua a brillare nel panorama attuale con una nuova vitalità. Ricordiamo questo motivo per le dive di quegli anni, come Brigitte Bardot, che lo adorava al punto da indossarlo al suo matrimonio, conferendogli un’aura di eleganza e glamour senza tempo. Negli anni successivi, è diventato un simbolo di stile quotidiano grazie a icone come Marilyn Monroe e Lady Diana, entrambe note per il loro amore per questo motivo distintivo. Indossato con grazia e sicurezza, ha conquistato cuori e passerelle, diventando un elemento essenziale nelle collezioni dei più grandi stilisti contemporanei. Oggi, è protagonista di un ritorno trionfale nelle collezioni moda del 2024. Designer di fama mondiale come Miu Miu, Chanel e Prada lo reinterpretano in nuovi colori e stili, rendendolo un punto fermo dei trend attuali.

Vichy trend 2024: tutti gli abbinamenti da fare per questa stagione

Indossare la stampa vichy con stile richiede un equilibrio tra eleganza retrò e moderna freschezza. Per un look da giorno, puoi optare per una camicia oversize a quadretti bianchi e neri abbinata a dei jeans skinny e sandali con zeppa. Se preferisci uno stile più formale, prova un abito midi a pieghe a quadretti color pastello, abbinato a delle ballerine coordinate e una borsa a tracolla. Per un’occasione serale, osa con un completo sartoriale da donna a quadretti dalle tonalità vivaci, completato da tacchi a spillo e una clutch coordinata. Ricorda, gli accessori giocano un ruolo cruciale nel completare il look. Opta per gioielli minimalisti e occhiali da sole vintage per un tocco glamour senza sforzo. Che tu preferisca un look casual da giorno o un look elegante da sera, l’iconico motivo a quadretti si rivela sempre una scelta vincente. Scegliendo con cura scarpe, gioielli e accessori, puoi creare un look impeccabile adatto ad ogni occasione.

