“Ragazzo fortunato” è un brano di Lorenzo Jovanotti Cherubini, uno dei più amati del cantautore italiano e del quale molti artisti hanno fatto una cover, tra cui anche il rapper Random, che ne ha proposto una sua versione sul palco dell’Ariston nel 2021: il testo e il significato della canzone.

“Ragazzo fortunato” di Jovanotti: il testo

Se io potessi sarei sempre in vacanza

se io fossi capace scriverei il cielo in una stanza

ma se devo dirla tutta qui non è il paradiso

ma all’inferno delle verità io mento col sorriso

problemi zero problemi a non finire

un giorno sembra l’ultimo

un altro è da impazzire

ma se devo dirla tutta qui non è il paradiso

ma all’inferno delle verità io mento col sorriso

di 10 cose fatte te ne è riuscita mezza

e dove c’è uno strappo non metti mai una pezza

di 10 cose fatte te ne è riuscita mezza

e dove c’è uno strappo non metti mai una pezza

sono un ragazzo fortunato perché m’hanno regalato un sogno

sono fortunato perché non c’è niente che ho bisogno

e quando viene sera e tornerò da te

è andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora

sei bella come il sole

a me mi fai impazzire

sei bella come il sole

a me mi fai impazzire

Siddartha me l’ha detto che conta solo l’amore

che tutto quello che ti serve può stare dentro al cuore

ma se devo dirla tutta qui non è il paradiso

ma all’inferno delle verità io mento col sorriso

di 10 cose fatte te ne è riuscita mezza

e dove c’è uno strappo non metti mai una pezza

di 10 cose fatte te ne è riuscita mezza

e dove c’è uno strappo non metti mai una pezza

sono un ragazzo fortunato perché m’hanno regalato un sogno

sono fortunato perché non c’è niente che ho bisogno

e quando viene sera e tornerò da te

è andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora

sei bella come il sole

a me mi fai impazzire

sei bella come il sole

a me mi fai impazzire

sei bella come il sole

a me mi fai impazzire

sono un ragazzo fortunato perché m’hanno regalato un sogno

sono fortunato perché non c’è niente che ho bisogno

e quando viene sera e tornerò da te

è andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora

m’hanno regalato un sogno

non c’è niente che ho bisogno.

Significato del brano

Uscito nel 1992, “Ragazzo fortunato” è diventato uno dei brani più famosi del cantautore italiano Lorenzo Jovanotti Cherubini. Il brano è amato dai suoi fan e dall’artista, a tal punto che spesso viene usato come brano di chiusura per ogni concerto. All’epoca dell’uscita di questa iconica canzone, Jovanotti era un ventiseienne alle prese con i problemi della gioventù. Le parole del brano descrivono infatti gli sbalzi emotivi e i problemi giornalieri di un giovane, che alla fine della giornata si ritiene nonostante tutto un ragazzo fortunato perché ha accanto la donna dei suoi sogni.