Un amore che sboccia lontano dai riflettori

Vittoria Schisano, attrice nota per il suo talento e la sua personalità, ha trovato l’amore in Donato Scardi, un imprenditore che vive lontano dal mondo dello spettacolo. La loro storia è iniziata otto anni fa, durante la presentazione del libro autobiografico dell’attrice, “La Vittoria che nessuno sa”. In quell’occasione, Donato non sapeva chi fosse Vittoria, ma il suo corteggiamento serrato ha catturato l’attenzione dell’attrice, dando inizio a una relazione che oggi è più forte che mai.

Un legame profondo e sincero

La coppia ha scelto di trasferirsi a Lecce, una città che ha rubato il cuore di Vittoria durante le riprese della serie “La vita che volevi”, un progetto che le ha valso il Nastro d’Argento Grandi Serie 2025. La loro vita insieme è caratterizzata da momenti di quotidianità e da una profonda intesa. Vittoria ha rivelato che, dopo due mesi di relazione, hanno condiviso un momento intimo che ha ulteriormente consolidato il loro legame. Questo evento ha un significato particolare, considerando il percorso di vita dell’attrice, che ha affrontato una transizione significativa.

Riflessioni sulla transizione e il futuro

Vittoria ha parlato apertamente delle sfide legate alla sua transizione, ammettendo che ci sono aspetti che cambierebbe se potesse tornare indietro. Ha condiviso la sua esperienza di vita, sottolineando l’importanza di affrontare la propria verità e di non nascondersi. Oggi, sogna ruoli che la mettano in competizione con le colleghe, lontano dai “ruoli macchiettistici” che spesso vengono attribuiti alle persone transgender. Inoltre, Vittoria ha espresso il desiderio di sposare Donato, che ha già un figlio di 19 anni. La coppia attende con ansia la conclusione di un divorzio non facile, prima di coronare il loro sogno d’amore.