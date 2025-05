Un traguardo significativo per l’Infanta Sofia

La famiglia reale spagnola ha recentemente celebrato un’importante pietra miliare: la laurea dell’Infanta Sofia, che ha conseguito il suo diploma presso l’UWC Atlantic College, un prestigioso collegio situato nel suggestivo castello di San Donato, in Galles. Questo evento ha visto la presenza dei genitori, la Regina Letizia e il Re Felipe, che hanno voluto essere al fianco della loro secondogenita in questo giorno speciale. Sofia, a soli 18 anni, ha dimostrato di avere una determinazione e una perseveranza notevoli, qualità che le sono state riconosciute dalla sua tutor durante la cerimonia di laurea.

Un look total red per un giorno speciale

Per celebrare questo traguardo, sia Sofia che Letizia hanno scelto di indossare un look total red, simbolo di passione e vitalità. L’Infanta ha optato per una tuta rossa di Mango, caratterizzata da uno scollo asimmetrico e una silhouette elegante. Questo outfit ha messo in risalto la freschezza e la giovinezza di Sofia, con dettagli arricciati sulle maniche e una vita drappeggiata che hanno conferito un tocco sofisticato al suo look. Il beauty look è stato semplice ma efficace: capelli lunghi e lisci, trucco luminoso e un rossetto nude che ha esaltato la sua bellezza naturale.

Letizia: eleganza e semplicità

Anche la Regina Letizia ha scelto il rosso per l’occasione, indossando un elegante tailleur di Hugo Boss, già visto in altre importanti occasioni. La giacca doppiopetto con bottoni neri e pantaloni coordinati ha creato un’immagine di grande classe e sobrietà. Letizia ha abbinato il suo outfit a una camicia nera, mantenendo un look formale ma minimalista. La sua acconciatura, semplice e raffinata, ha messo in risalto la sua bellezza mediterranea, mentre gli orecchini dorati hanno aggiunto un tocco di luminosità al suo aspetto.

Il futuro dell’Infanta Sofia

Con la laurea, Sofia si prepara a intraprendere un nuovo capitolo della sua vita. A differenza della sorella Leonor, che sta completando il suo percorso nell’Accademia militare, l’Infanta ha deciso di continuare gli studi universitari. Attualmente, sta valutando diverse opzioni e ha presentato domande di ammissione a varie università. La Casa Reale annuncerà ufficialmente la sua scelta una volta che sarà definitiva, ma è chiaro che Sofia ha un futuro luminoso davanti a sé, ricco di opportunità e sfide.