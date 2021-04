In molti sentono l’esigenza di fare a meno della tecnologia per un breve o lungo periodo. La cosa più difficile però è fare a meno del cellulare, un oggetto che ormai è diventato qualcosa di imprescindibile nelle nostre vite.

Come disintossicarsi dal cellulare

Il cellulare, così come tutta la tecnologia, è diventata una parte imprescindibile della vita di tutti. Sicuramente i vantaggi dell’utilizzo della tecnologia sono molteplici. Ad esempio grazie al cellulare possiamo essere costantemente in contatto con i nostri cari distanti: un bene prezioso soprattutto nell’era del Covid che mantiene lontani per lunghi periodi gli affetti. Non solo: possiamo essere aggiornati sul mondo che ci circonda e su cosa avviene, possiamo addirittura fare sport virtualmente e tante altre cose.

Oggi il cellulare però è diventato come un prolungamento del nostro braccio, un oggetto di cui non si può fare a meno neanche per un minuto al giorno.

Spesso questo ha conseguenze devastanti sulla nostra salute. È bene tenere a mente che sarebbe opportuno, quotidianamente, fare a meno del cellulare e disintossicarsi dall’uso della tecnologia.

Come disintossicarsi dal cellulare: i motivi

Il digital detox o disintossicazione dalla tecnologia è uno dei trend benessere del 2021. Il 2020 è stato infatti un anno durante il quale tutti, per necessità, hanno usufruito più del solito dei dispositivi tecnologici e in seguito hanno sentito il bisogno di farne a meno per un po’.

Sono numerose infatti le conseguenze a livello di salute di un abuso del cellulare e degli schermi digitali in generale.

Una delle conseguenze a livello estetico è l’invecchiamento precoce della pelle e la formazione di rughe. Le luci blu emesse dai cellulari e dagli schermi infatti, a lungo andare, causa una diminuzione dell’elasticità della pelle che porta quindi alla formazione delle rughe. Esistono anche dei cosmetici che permettono di filtrare la luce blu e prevenire questo fenomeno. Anche a livello psicologico un abuso della tecnologia può fare molti danni, inducendo un distacco dalla realtà e dai rapporti sociali.

Come disintossicarsi dal cellulare: i metodi

Pur volendo, disintossicarsi dal cellulare è molto difficile poiché siamo abituati ad utilizzarlo costantemente. Con l’impegno e qualche trucchetto però è qualcosa che si può attuare senza sforzi eccessivi.

Un trucco valido è quello di disattivare le notifiche mettendo la modalità silenzioso o addirittura la modalità aereo. Ciò vale soprattutto quando si stanno svolgendo cose importanti, ad esempio il lavoro, oppure se si è in compagnia di qualcuno e sarebbe anche scortese pensare solamente al telefono.

Altra soluzione è eliminare i social media: cancellare il vostro account definitivamente se ci si vuole disintossicare dal cellulare in modo più estremo oppure eliminare solamente le app dei social se si cerca una soluzione temporanea. Reinstallando le app social e inserendo i dati di accesso per il proprio account non eliminerà tutti i contenuti dei profili.

Esistono poi alcune applicazioni da scaricare che permettono di bloccare il telefono temporaneamente o incentivare il suo non utilizzo. Ad esempio l’app Forest permette di ‘piantare’ un albero digitale e impostare un tempo di inutilizzo del cellulare. Nel caso in cui si utilizzi il telefono prima del tempo impostato, allora l’albero morirà: un ottimo incentivo a creare foreste digitali.