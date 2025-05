Un artista radicato nella sua terra

Filippo Neviani, conosciuto da tutti come Nek, è un artista che ha saputo mantenere un legame profondo con le sue radici. A 53 anni, il cantante ha scelto di vivere a Sassuolo, nella casa acquistata con i suoi primi guadagni. Questo luogo rappresenta per lui non solo un’abitazione, ma un rifugio dove ha costruito la sua vita insieme alla moglie Patrizia e alle loro due figlie, Martina e Beatrice. La scelta di rimanere in un contesto familiare e amichevole è per Nek fondamentale: “Qui ho gli amici, le colline, la piccola realtà di paese che mi protegge e mi coccola”, confida.

La passione per la campagna e il lavoro manuale

Nek non è solo un cantante di successo, ma anche un uomo di campagna. La sua passione per i trattori e il lavoro nei campi è evidente: “Mi piace sudare, faticare, raggiungere il risultato con sacrificio”. Questo amore per la vita semplice e autentica si riflette nel suo modo di vivere, lontano dai riflettori e dalle frenesie delle grandi città. La sua umiltà e il suo animo contadino sono tratti distintivi che lo rendono un artista unico nel panorama musicale italiano.

Un incidente che ha cambiato la vita

Nel novembre 2020, Nek ha vissuto un momento difficile a causa di un grave incidente alla mano sinistra, causato da una motosega. Questo evento ha messo a rischio la sua carriera musicale e la sua serenità. “Potrebbe essere una delle cose da dimenticare della mia vita perché ha creato una sofferenza pesante”, racconta. Tuttavia, la sua determinazione e resilienza lo hanno portato a recuperare completamente, dimostrando che la passione per la musica è più forte di qualsiasi ostacolo. “Ho rischiato di perdermi d’animo”, ammette, ma la sua voglia di tornare a suonare ha prevalso.

La famiglia come pilastro della vita

La famiglia è un altro aspetto fondamentale della vita di Nek. Sposato dal 2006 con Patrizia, ha adottato Martina, ora 30enne, e ha avuto Beatrice, 15 anni. “Adoro entrambe le mie ragazze”, afferma con orgoglio. La sua vita familiare è un rifugio sicuro, un luogo dove trova conforto e supporto. La scelta di vivere in un ambiente familiare e di dedicarsi alle sue passioni, come la musica e il lavoro nei campi, dimostra quanto sia importante per lui mantenere un equilibrio tra la carriera e la vita privata.