Questo è il piatto preferito di Cara Delevigne: perché dovresti provarlo anche tu

La bellissima supermodella ed attrice Cara Delevingne, volto iconico di moltissime campagne e spot di moda e marchi beauty, ha un debole per la carne, e per il formaggio.

“La soluzione ideale per me potrebbe essere una bistecca di formaggio”, ha dichiarato in una vecchia intervista ad una nota rivista di moda, ormai nel lontano 2014. Ora, sappiamo che i suoi gusti si sono leggermente raffinati: Cara adesso ama il “bacon croccante con cetrioli come contorno”.

Questo è senza ombra di dubbio, un piatto proteico, che per certi versi apporta anche una buona dose di grassi e calorie, grazie al bacon. Tuttavia, è anche reso più sano da una buona insalata di cetrioli, e questo lo rende un piatto abbastanza bilanciato.

Per esempio, potremmo assaggiare l’abbinamento tra cetrioli e bacon croccante a colazione, per avere un boost di energia e carica, soprattutto nel periodo più freddo dell’anno. Per rendere il piatto ancor più completo, potremmo aggiungere del pane integrale tostato, un uovo e una spremuta d’arancia, o del succo di frutta. E la colazione in stile “americano” è servita.

Magari, questo tipo di pietanze non sono tipiche della nostra cultura: noi italiani, così come i francesi, amiamo un buon dolce per colazione, che sia cornetto, ciambella con lo zucchero o un tris di biscotti. Il tutto, poi, deve essere sempre accompagnato da un immancabile caffè espresso, o perché no da un cappuccino. Ma si sa, spezzare la routine, almeno una volta la settimana, e cambiare abitudini alimentari, ci permette di conoscere nuovi sapori e provare cose nuove. Ricette comprese.

Cosa amano mangiare le stelle di moda, musica e cinema?

Ognuno di noi ha un piatto del cuore: quel piatto che, appena messo in tavola, sprigiona un profumo che ci connette a ricordi ed emozioni del passato, con un pizzico di gusto in più.

Marilyn Monroe, ad esempio, adorava la carne grigliata, servita da un buon contorno di carote. Un piatto sano e gustoso, ma anche genuino, com’era Norma.

Hamburger rigorosamente fatti in casa sono invece il piatto preferito da Cameron Diaz. Ingredienti selezionati quindi dalla carne al panino passando per un piatto da veri intenditori.

E Miley Cyrus impazzirebbe invece, per i frullati.

Angelina Jolie ha un animo nomade e non stupisce più di tanto che il suo piatto preferito arrivi da una delle mete più esotiche di sempre: la Thailandia. Stiamo parlando del pad thai e anche noi potremmo effettivamente affermarne la bontà e la particolarità.

Penelope Cruz, bellissima attrice spagnola, adora invece un piatto della nostra tradizione culinaria: la carbonare. Anche in questo caso, del resto, come darle torto?

E parlando di dessert, Keira Knightley avrebbe invece una preferenza per un dolce british particolare: la crumble di mele, un dessert da gustare al cucchiaio ricoperto da dorate e croccanti briciole.

E voi? qual è il cibo che vi fa venire il sorriso, e l’acquolina in bocca, all’istante??

