Scopriamo insieme qual è il piatto preferito di Lionel Messi. Il calciatore argentino è davvero un buongustaio e ha confessato qual è il suo piatto preferito, a cui non riesce proprio a rinunciare.

Il piatto preferito da Lionel Messi che anche tu devi assaggiare

Lionel Messi è uno dei calciatori più amati in assoluto. L’attaccante argentino è anche un grande buongustaio, che non perde occasione di gustare il suo piatto preferito. In diverse occasioni e interviste, lo sportivo ha parlato proprio del suo buon gusto e dei piatti che ama mangiare, a cui non vorrebbe mai rinunciare. Il suo piatto preferito è tipico del Sud America, ma in realtà si rifà ad un prodotto italiano. Stiamo parlando della milanesa, ovvero una bistecca impanata. Solitamente al posto del pan grattato in Argentina preferiscono usare la farina, di grano, di mais o di riso. Secondo il racconto di Lionel Messi, la milanesa è il suo piatto preferito fin da quando era solo un bambino e ovviamente per lui la versione migliore è sempre stata quella di sua madee. “Sarà la salsa che va sopra la carne. Non so perché quella della mia mamma è la più buona. Poi non tutte le salse sono uguali…” aveva dichiarato il calciatore in un’intervista per il quotidiano argentino Olè. Nella stessa intervista aveva anche parlato delle sue doti dietro ai fornelli. “So cucinare, però non lo faccio spesso. E non so fare gli asados” aveva dichiarato, riferendosi ad un piatto argentino, che in Italia sarebbe l’arrosto.

Lionel Messi, il suo piatto preferito negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia

Gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia, offrono il piatto preferito di Lionel Messi, per l’occasione chiamato Messi Chicken Sandwich. Questo piatto si ispira proprio alla Milanesa e sicuramente otterrà un grande successo. I suoi fan potranno testare il gusto e i sapori tanto amati dalla leggenda del calcio mondiale. “Sono entusiasta di portare i sapori del mio paese d’origine in tutto il mondo con il lancio del mio Chicken Sandwich, ispirato a uno dei miei piatti preferiti, la Milanesa” ha dichiarato Lionel Messi. “Non esisteva partner migliore di Hard Rock International per dare vita a questo progetto. Come ogni grande compagno di squadra, Hard Rock mi ha accompagnato in tutte le tappe storiche della mia carriera e non vedo l’ora che i miei fan in tutto il mondo possano assaggiare uno dei cibi preferiti della mia infanzia che mi fa ancora sentire a casa, in qualsiasi parte del mondo io mi trovi” ha aggiunto. Il Messi Chicken Sandwich si ispira all’amore di Messi per la Milanesa, una specialità argentina. Un delizioso petto di pollo croccante alla milanese condito con formaggio provolone fuso e salsa alle erbe, abbinato a pomodori freschi e rucola. “Siamo orgogliosi di continuare a collaborare con un’icona del calcio mondiale come Leo Messi e di poter fare assaggiare ai nostri ospiti il Messi Chicken Sandwich dal nostro speciale menù ‘Made for you by Leo Messi’. Il Messi Burger ha riscosso un enorme successo da quando è approdato nei menù dei nostri tre cafe italiani lo scorso anno. Non vediamo l’ora che tutti possano assaggiare questa nuova creazione della leggenda Leo Messi, siamo sicuri diventerà uno dei piatti preferiti dai fan di Hard Rock e del campione” ha dichiarato Stefano Pandin, VP Operation UK & Europe Hard Rock Cafe International.