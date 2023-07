Jovanotti è stato coinvolto in un incidente mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo. Il cantante romano non può però tornare in Italia, come mai? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché Jovanotti non può tornare in Italia dopo l’incidente a Santo Domingo?

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, poco più di una settimana fa è rimasto vittima di un incidente con la bicicletta, mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo. A raccontare dell’incidente è stato lo stesso cantante via social, mentre si trovava sul letto dell’ospedale. Jovanotti si è rotto la clavicola e il femore in tre punti. Il cantante si trova ancora a Santo Domingo e, su TikTok, ha postato un video dove si vede lui seduto su una sedia a rotelle e per la prima volta senza flebo. L’artista ha rassicurato i suoi fan sulle sue condizioni e ha anche spiegato il motivo per il quale ancora non può tornare in Italia. Ecco le parole dell’artista: “oggi sto seduto un’oretta e piano piano iniziamo a fare un pò di movimenti, come mi dice il mio Fabrizio Borra. Appena sarò in grado di prendere un volo andrò da lui. Purtroppo dopo un intervento così grosso ci sono dei rischi di trombosi, per cui per riprendere l’aereo c’è bisogno di un pò di tempo, per ristabilire la circolazione del sangue senza rischi. E poi nel giro di… Non so quanto ci vorrà, io ce la metto tutta.”

Queste quindi le parole dell’artista, ancora non si sa quanto tempo ci vorrà perché Jovanotti possa riprendere l’aereo e fare quindi ritorno in Italia.

L’incidente di Jovanotti a Santo Domingo

Jovanotti era in vacanza insieme alla moglie a Santo Domingo e ha avuto un incidente con la bicicletta. Lo stesso Jovanotti ha postato un video sui social nel quale ha raccontato quello che gli è successo. Queste sono state le sue parole: “ho rotto la clavicola e il femore in te punti, fa un male bestiale però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo. Il mio dottore in Romagna ha visto le lastre e ha detto che si tratta di una operazione molto comune. Si recupera, ci vorrà un pò di tempo. Però insomma, sono qua, sono vivo e sto bene, mi hanno dato un antidolorifico. Stavo facendo un giro in zone splendide, in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero.” Il cantante ha inoltre elogiato il lavoro di tutti coloro che lo hanno assistito dopo l’incidente, ringraziandolo: “tra l’altro devo dire che i domenicani mi hanno soccorso con grande cura, addirittura una signora mi ha portato del cocco per bere dell’acqua di cocco. Hanno chiamato immediatamente l’ambulanza, mi hanno assistito, non ricordo di preciso il punto in cui sia caduto. Ora mi portano in camera, oggi mi faranno un pò di analgesici e spero domani di operarmi, poi mi riposo un pò, prima di rimettermi in moto”.

L’operazione alla quale è stato sottoposto Jovanotti è andata bene, aspettiamo solo che il cantante nativo di Roma possa rientrare presto in Italia.