Incarnato effetto perla? Ecco come fare per ottenerlo.

Sui social sta spopolando il trend Pearl Skin. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Pearl Skin: di che cosa si tratta?

Su TikTok sta letteralmente spopolando un nuovo trend a tema make up, ovvero il trend della Pearl Skin. L’obiettivo è quello di arrivare ad avere una pelle radiosa, effetto perla. Ma, di che cosa si tratta esattamente? Innanzitutto l’ispirazione di questo trend arriva direttamente dal fondo degli oceani, ovvero dal mito delle sirene, tra riflessi iridescenti e tocchi perlacei. Si tratta di un make up non difficile da realizzare e a che ha come protagonista l’illuminante. Adesso andremo a vedere insieme quali sono tutti i passaggi da seguire per realizzare la Pearl Skin, ovvero per avere la pelle radiosa effetto perla.

Pearl Skin: i passaggi da seguire per un incarnato effetto perla

Come abbiamo appena visto, la Pearl Skin è la nuova tendenza make up, che sta letteralmente spopolando, per ottenere una pelle luminosa e radiosa, effetto perla. Ma come si fa per realizzare la Pearl Skin? Vediamo adesso insieme quali sono tutti i passaggi da seguire:

Skincare : effettuare ogni giorno la skincare è fondamentale, a prescindere se ci si trucca o meno. La skincare infatti è alla base per riuscire a mantenere la pelle morbida e anche per rallentarne il processo di invecchiamento. Quindi, primi di procedere con il trucco, la pelle va preparate in maniera adeguata. Per prima cosa la pelle va detersa, possibilmente utilizzando un detergente delicato adatto al vostro tipo di pelle (mista, grassa, secca). Dopodiché l’ideale è applicare un tonico al fine di riequilibrare il Ph della pelle.

: effettuare ogni giorno la skincare è fondamentale, a prescindere se ci si trucca o meno. La skincare infatti è alla base per riuscire a mantenere la pelle morbida e anche per rallentarne il processo di invecchiamento. Quindi, primi di procedere con il trucco, la pelle va preparate in maniera adeguata. Per prima cosa la pelle va detersa, possibilmente utilizzando un detergente delicato adatto al vostro tipo di pelle (mista, grassa, secca). Dopodiché l’ideale è applicare un tonico al fine di riequilibrare il Ph della pelle. Siero e crema: una volta che la vostra pelle è detersa e pulita, potete applicare un siero illuminante e una crema idratante. L’idratazione è fondamentale al fine di ottenere un incarnato effetto perla.

una volta che la vostra pelle è detersa e pulita, potete applicare un siero illuminante e una crema idratante. L’idratazione è fondamentale al fine di ottenere un incarnato effetto perla. Primer : possiamo adesso passare al make up. Il primo prodotto da applicare è un primer illuminante, al fine di uniformare la pelle.

: possiamo adesso passare al make up. Il primo prodotto da applicare è un primer illuminante, al fine di uniformare la pelle. Fondotinta: preferire un fondotinta liquido con finish luminoso, evitare invece quelli dal finish matte.

preferire un fondotinta liquido con finish luminoso, evitare invece quelli dal finish matte. Illuminante : è adesso il momento di applicare il prodotto protagonista della Pearl Skin, ovvero l’illuminante. Sceglierne uno liquido e applicarlo sugli zigomi, sul ponte del naso, sull’Arco di Cupido e sull’arcata sopracciliare.

: è adesso il momento di applicare il prodotto protagonista della Pearl Skin, ovvero l’illuminante. Sceglierne uno liquido e applicarlo sugli zigomi, sul ponte del naso, sull’Arco di Cupido e sull’arcata sopracciliare. Blush: preferire un blush cremoso sui toni del pesca o del rosa. Molto importante sfumare per bene per un effetto più naturale possibile.

preferire un blush cremoso sui toni del pesca o del rosa. Molto importante sfumare per bene per un effetto più naturale possibile. Occhi e labbra: evitare di truccare in maniera troppo eccessiva sia gli occhi sia le labbra, l’obiettivo della Skin Pear è comunque quello di ottenere un look naturale. Preferire quindi un trucco occhi e labbra che esaltino la luminosità del viso, senza però arrivare ad appesantirlo.

evitare di truccare in maniera troppo eccessiva sia gli occhi sia le labbra, l’obiettivo della Skin Pear è comunque quello di ottenere un look naturale. Preferire quindi un trucco occhi e labbra che esaltino la luminosità del viso, senza però arrivare ad appesantirlo. Ombretto: via libera al rosa tenue e al bronzo, l’importante è sfumare bene.

via libera al rosa tenue e al bronzo, l’importante è sfumare bene. Spray fissante: infine spruzzare lo spray fissante allo scopo di mantenere il trucco per l’intera giornata.

Questi sono quindi i passaggi per ottenere una pelle effetto perla. E voi, cosa aspettate a provare?

