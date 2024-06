Come far durare il make up tutto il giorno? Scopri il segreto per una base trucco perfetta.

Sei una vera appassionata di trucco e desideri ottenere un look impeccabile? Allora non cercare oltre: questo è l’articolo giusto per te! Ti forniremo una guida completa su come far durare il make up tutto il giorno con alcuni trucchi semplici ma efficaci.

Come far durare il make up tutto il giorno

A chi non è mai capitato di vedere il proprio make up svanire o rovinarsi nel corso della giornata? Che tu abbia una lunga giornata di lavoro o un evento speciale, la durata del trucco è fondamentale. Mantenere un trucco impeccabile per ore può sembrare una vera sfida, ma con i giusti accorgimenti, è possibile. Ecco alcuni trucchetti per far durare il make up tutto il giorno:

Prepara la pelle Prima di applicare il trucco, è essenziale una buona routine di skincare che includa la doppia detersione e l’applicazione di una crema idratante. Una pelle ben curata sarà la base perfetta per un trucco impeccabile.

Usa un primer

Il primer è un prodotto spesso sottovalutato ma essenziale. Aiuta a uniformare la texture della pelle e a fissare meglio i prodotti. Scegli un primer adatto alla tua pelle: opacizzante per la pelle grassa o idratante per quella secca.

Fondotinta a lunga tenuta

Opta per un fondotinta a lunga durata e resistente all’acqua. Applicalo con una spugnetta umida, sfumandolo bene sulla pelle per un effetto naturale. Evita di applicare strati troppo spessi, che tendono a muoversi e a scomporsi più facilmente.

Fissa con la cipria

Una leggera spolverata di cipria è indispensabile per fissare il fondotinta. Concentrati sulla zona T (fronte, naso e mento) e sulle aree dove la pelle tende a diventare più lucida.

Spray fissante

Dopo aver applicato tutto il make up, usa uno spray fissante. Questo prodotto crea uno strato protettivo che aiuta a mantenere il trucco in posizione, resistendo anche al sudore e all’umidità.

Trucco occhi a prova di sbadiglio

Utilizza primer specifici anche per gli occhi, così da evitare che l’ombretto si accumuli nelle pieghe. Opta per ombretti a lunga durata e mascara o eyeliner waterproof.

Rossetto a lunga tenuta

Per le labbra, applica una matita trasparente o colorata su tutta la superficie. Questo ti permetterà di creare una base aderente per il rossetto. Scegli rossetti a lunga tenuta e termina con una leggera applicazione di cipria sulle labbra per fissare il colore.

Ritocchi strategici

Porta con te salviette opacizzanti, perfette per eliminare l’eccesso di sebo senza rovinare il trucco. Non dimenticare un piccolo kit di ritocco con cipria compatta, blush e rossetto.

Con questi semplici ma efficaci trucchetti, non dovrai più preoccuparti del trucco: far durare il make up tutto il giorno sarà un gioco da ragazzi!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Base trucco: come iniziare a truccarsi | DonneMagazine.it

Make up sposa 2024: tutte le tendenze trucco | DonneMagazine.it