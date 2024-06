Quale colore dell’ombretto scegliere in base agli occhi? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Colore dell’ombretto in base agli occhi: quale scegliere?

L’ombretto è uno di quei cosmetici che piace o non piace. Tante di noi non possono proprio farne a meno, difficile che escano di casa senza applicare un pò di ombretto sugli occhi. Ad altre invece l’ombretto proprio non piace e preferiscono truccare gli occhi solamente con mascara e eyeliner. Se siete tra coloro a cui piace applicare l’ombretto, o se invece volete provare per la prima volta a metterlo, vi sarà capitato di chiedervi quale sia effettivamente il colore che sta bene in base al colore degli occhi. E’ proprio quello che andremo adesso a vedere insieme. Diciamo che in regola o si punta su un colore dell’ombretto opposto al colore degli occhi, oppure si sceglie un ombretto tono su tono. Ma andiamo adesso insieme a vedere nel dettaglio il colore perfetto da scegliere in base agli occhi:

Occhi marroni: per chi di voi ha gli occhi marroni, uno dei colori migliori al fine di ottenere unno sguardo magnetico è il blu intenso. Ma sono perfetti anche i colori caldi come il bronzo, il rame, l’oro, l’arancione e il rosso. Questi colori sono in grado di illuminare gli occhi marroni e donare loro un effetto più naturale e solare.

per chi di voi ha gli occhi marroni, uno dei colori migliori al fine di ottenere unno sguardo magnetico è il blu intenso. Ma sono perfetti anche i colori caldi come il bronzo, il rame, l’oro, l’arancione e il rosso. Questi colori sono in grado di illuminare gli occhi marroni e donare loro un effetto più naturale e solare. Occhi azzurri: per chi invece ha gli occhi azzurri, perfetti sono i colori caldi, come ad esempio oro, bronzo, marrone, arancio, beige e rame. Ma in realtà vanno bene anche colori freddi quali lavanda, grigio e blu scuro.

per chi invece ha gli occhi azzurri, perfetti sono i colori caldi, come ad esempio oro, bronzo, marrone, arancio, beige e rame. Ma in realtà vanno bene anche colori freddi quali lavanda, grigio e blu scuro. Occhi verdi: per chi ha gli occhi verdi, il colore perfetto dell’ombretto è il viola, ma va benissimo anche il bordeaux e il rosso. Questi colori sono infatti in grado di enfatizzare i pigmenti verdi.

Questi sono quindi i colori dell’ombretto da scegliere in base agli occhi, ma andiamo adesso a vedere insieme come fare per applicare l’ombretto correttamente.

Come applicare correttamente l’ombretto

Dopo aver visto quelli che sono i colori dell’ombretto da scegliere in base agli occhi, andiamo adesso a vedere insieme come si applica correttamente l’ombretto:

Primer : per prima cosa va applicata la base, ovvero il primer, al fine non solo di mantenere il make up più a lungo, ma anche per ottenere una base liscia e uniforme prima di stendere l’ombretto.

: per prima cosa va applicata la base, ovvero il primer, al fine non solo di mantenere il make up più a lungo, ma anche per ottenere una base liscia e uniforme prima di stendere l’ombretto. Matita: dopo aver messo il primer, utilizzare una matita occhi al fine di creare definizioni sulla palpebra inferiore e superiore.

dopo aver messo il primer, utilizzare una matita occhi al fine di creare definizioni sulla palpebra inferiore e superiore. Ombretto: a questo punto possiamo passare all’applicazione dell’ombretto. Va steso dall’interno verso l’esterno, tramite l’utilizzo di un pennello specifico, spesso in dotazione con l’ombretto. Dopo di che si passa l’ombretto più scuro dall’esterno verso l’interno dell’occhio.

Queste sono le regole base per l’applicazione dell’ombretto, ovviamente ci vuole un pò di pratica, non demoralizzatevi se le prime volte il risultato non sarà ottimale, con il tempo vedrete che diventerete bravissime!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

In quale ordine si mette il trucco? La guida step by step

Come far durare il make up tutto il giorno: i trucchi immancabili