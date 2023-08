Scopriamo insieme di quale malattia soffre Paola Perego. La conduttrice si è lasciata andare ad un racconto molto toccante, che riguarda un periodo particolarmente difficile della sua vita.

Paola Perego, la malattia di cui ha sofferto: un momento difficile della sua vita

Paola Perego ha parlato di un momento molto difficile della sua vita. La prima volta in cui la conduttrice ha parlato di come la sua vita è cambiata è stata nello studio di Belve, il programma di Francesca Fagnani. Paola Perego ha combattuto per molto tempo contro attacchi di panico molto forti. Nonostante sia un argomento che è stato trattato più frequentemente, non tutti hanno ben presente quale sofferenza possa rappresentare per le persone. La conduttrice, attuale compagna di Lucio Presta, ha raccontato tutti i dettagli che ha vissuto a causa di questa malattia, offrendo una visione chiara e cristallina di ciò che rappresentano gli attacchi di panico nella vita di una persona. La malattia di cui ha sofferto Paola Perego riguarda episodi, sporadici e non, durante i quali le persone che ne soffrono sono in preda ad una fortissima ansia e ad una paura particolarmente intensa, tanto da diventare insopportabile, solitamente senza un motivo apparente o un pericolo imminente.

Paola Perego: il racconto della sua malattia

Paola Perego ha raccontato tutti i dettagli di diversi episodi che ha vissuto, che hanno visto gli attacchi di panico come protagonisti. La conduttrice ha sofferto di attacchi di panico per ben 30 anni. Viveva in uno stato di ansia e panico perenne e riusciva a lavorare solo grazie all’uso di farmaci, che riuscivano ad attutire temporaneamente la sua sofferenza. “Mi chiamavano algida perché prendevo i farmaci per gli attacchi di panico. Ho sofferto di panico per 30 anni, dai 16 anni. La volta più brutta è quando ho sbattuto un braccio contro un muro per romperlo e sentire un dolore diverso” ha raccontato la conduttrice, che ha sottolineato che non riusciva più a sopportare l’ansia e preferiva un dolore fisico perché all’epoca nessuno sembrava capire gli attacchi di panico. “In onda non mi è mai capitato perché andavo sempre piena di farmaci e seguita da un medico. Un sacco di volte ho pensato che sarebbe stato meglio morire. Ma avevo anche paura della morte. Oggi non ho più attacchi, ne sono uscita totalmente” ha raccontato la donna.

Uno dei momenti peggiori, in cui la malattia è peggiorata, è stato quello del divorzio dall’ex Andrea Carnevale, quando è rimasta sola con i figli e ha pensato più volte di farla finita. “Ero sola, con un bambino che non dormiva né di giorno né di notte. È stata durissima. L’assenza di sonno ti fa fare pensieri brutti. Non lo prendevo in braccio per non avere la tentazione di buttarmi con lui dalla finestra…” ha raccontato Paola Perego, che ha dimostrato un grande coraggio e una grande onestà nel parlare così apertamente di questo problema, molto diffuso ma di cui non si parla mai abbastanza.