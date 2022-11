Pamela Barretta dovrebbe essere la nuova fiamma di Tomaso Trussardi. Classe 1984, è una donna pugliese che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione al trono Over di Uomini e Donne.

Pamela Barretta: chi è la nuova fiamma di Trussardi?

Classe 1984, Pamela Barretta nasce il 18 maggio a Brindisi. E’ diventata popolare grazie alla sua partecipazione al trono Over di Uomini e Donne. Dopo aver frequentato alcuni Cavalieri, ha lasciato il programma in coppia con Enzo Capo. La loro frequentazione, però, è durata un battito di ciglia: nel corso del lockdown del 2020 si sono lasciati. Pamela ha un figlio di 19 anni, avuto durante una relazione giovanile.

Che lavoro fa Pamela Barretta?

In passato, Pamela è stata farmacista, mentre oggi è direttrice di un’accademia di formazione professionale per estetisti e parrucchieri di Brindisi. Inoltre, grazie al seguito social dovuto alla sua partecipazione a Uomini e Donne, è un’influencer.

Pamela Barretta: la frequentazione con Tomaso Trussardi

Stando a quanto sostiene l’esperto di gossip Amedeo Venza, Pamela Barretta ha una frequentazione in corso con Tomaso Trussardi. Sembra che l’ex dama e l’imprenditore bergamasco si stiano conoscendo da qualche settimana, ma entrambi non hanno intenzione di rendere pubblica la cosa.

Per il momento, non a caso, non hanno commentato il gossip.