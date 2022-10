Tomaso Trussardi sta frequentando una dama del Trono Over di Uomini e Donne? L’indiscrezione diffusa da un esperto di gossip su Instagram.

Tomaso Trussardi sta frequentando una dama del Trono Over di Uomini e Donne? L’indiscrezione smentisce il riavvicinamento a Michelle Hunziker.

Nessun ritorno di fiamma tra Hunziker e Trussardi

Si è vociferato di un possibile riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Ma, se i pettegolezzi sulla coppia non si placano, è pur vero che nessuna risposta ufficiale è arrivata dai diretti interessati. Eppure, dopo l’esclusiva lanciata dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, la showgirl svizzera ha lasciato intendere di non essersi riavvicinata all’ex marito.

Nelle ultime ore, poi, è stata diffusa una nuova indiscrezione che sembra confermare quanto suggerito dalla Hunziker. A fare chiarezza sulla separazione tra la conduttrice e il manager dell’omonima casa di moda è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza.

Tomaso Trussardi sta frequentando una dama di Uomini e Donne?

Tramite una Instagram Story, Venza ha annunciato che Trussardi sarebbe impegnato nella frequentazione con un ex volto del piccolo schermo. L’ex compagno della Hunziker, infatti, avrebbe una relazione con una ex dama del Trono Over di Uomini e Donne.

“Michelle smentisce il ritorno con Trussardi? Beh, lui scrive a diverse Donne, tra cui anche un’ex dama del trono Over”, ha detto l’esperto di gossip senza però rivelare l’identità della fiamma del manager.

In molti, però, stanno ipotizzato sul web che la dama in questione possa essere Pamela Barretta in quanto Venza è molto amico della 38enne pugliese.