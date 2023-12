Quali saranno i 5 segni zodiacali più sfortunati nel 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Oroscopo 2024, quali saranno i segni più sfortunati?

Manca ormai poco all’arrivo del 2024, un nuovo anno ricco di buoni propositi sta quindi per arrivare. Secondo l’astrologia alcuni segni zodiacali saranno più sfortunati di altri, anche se comunque ciò non significa che anche per questi segni il prossimo anno non possa essere comunque splendido. Ma del resto, un pò per ogni cosa, dipende sempre molto da come una persona reagisce, perciò guai a fasciarsi la testa o ad abbattersi. Vediamo comunque adesso insieme quali saranno, secondo l’astrologia, i segni meno fortunati del 2024.

Oroscopo, i 5 segni zodiacali più sfortunati del 2024

Vediamo insieme quali saranno, secondo l’astrologia, i 5 segni più sfortunati del 2024:

Acquario : per i nati sotto al segno dell’Acquario il 2024 potrebbe essere un anno non particolarmente fortunato, soprattutto per quanto riguardo l’aspetto finanziario. Perciò è bene fin da subito evitare spese impulsive o investimenti affrettati, ogni cosa va pensata nei minimi dettagli. Il consiglio per il nuovo anno è quello di concentrarsi soprattutto sull’importanza delle piccole cose, senza voler per forza strafare.

: per i nati sotto al segno dell’Acquario il 2024 potrebbe essere un anno non particolarmente fortunato, soprattutto per quanto riguardo l’aspetto finanziario. Perciò è bene fin da subito evitare spese impulsive o investimenti affrettati, ogni cosa va pensata nei minimi dettagli. Il consiglio per il nuovo anno è quello di concentrarsi soprattutto sull’importanza delle piccole cose, senza voler per forza strafare. Vergine : con Saturno contro, il 2024 potrebbe non essere un anno particolarmente fortunato. I nati sotto a questo segno potrebbero avere più difficoltà del solito, soprattutto nell’esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni. Importante è comprendere che non potete fare sempre tutto da soli, imparate a chiedere aiuto.

: con Saturno contro, il 2024 potrebbe non essere un anno particolarmente fortunato. I nati sotto a questo segno potrebbero avere più difficoltà del solito, soprattutto nell’esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni. Importante è comprendere che non potete fare sempre tutto da soli, imparate a chiedere aiuto. Sagittario: per i nati sotto a questo segno il 2024 potrebbe non essere un anno molto fortunato per quanto riguarda l’amore, soprattutto se la persona con cui state, o che vi piace, in realtà non è quella che fa per voi. Cercate di guardarvi dentro per capire realmente che tipo di persona volete avere al vostro fianco.

per i nati sotto a questo segno il 2024 potrebbe non essere un anno molto fortunato per quanto riguarda l’amore, soprattutto se la persona con cui state, o che vi piace, in realtà non è quella che fa per voi. Cercate di guardarvi dentro per capire realmente che tipo di persona volete avere al vostro fianco. Gemelli: altro segno che potrebbe non essere baciato dalla fortuna il prossimo anno è il segno dei Gemelli, soprattutto per via di Saturno contro. I nati sotto a questo segno saranno spinti a rivedere alcune decisioni prese in passato per capire se sono state giuste o meno. Un anno che vi spinge a maturare, a mettere la testa a posto e non lasciare sempre tutto al caso.

altro segno che potrebbe non essere baciato dalla fortuna il prossimo anno è il segno dei Gemelli, soprattutto per via di Saturno contro. I nati sotto a questo segno saranno spinti a rivedere alcune decisioni prese in passato per capire se sono state giuste o meno. Un anno che vi spinge a maturare, a mettere la testa a posto e non lasciare sempre tutto al caso. Cancro: ultimo segno che potrebbe non essere particolarmente fortunato il prossimo anno. Ma in questo caso dipende molto dalla timidezza. I nati sotto a questo segno sono solitamente persone piuttosto timide, ecco che proprio la timidezza potrebbe precludervi tante gioie il prossimo anno. Quindi, tirate fuori tutta la forza e il coraggio che è in voi e buttatevi, senza paura.

Questi sono quindi i 5 segni zodiacali che, secondo l’astrologia, non saranno particolarmente fortunati il prossimo anno. Ma ricordatevi sempre che ognuno è artefice del proprio destino e anche le previsioni più avverse sono fatte per essere smentite. Quindi non demoralizzatevi, anzi che questo sia uno stimolo in più per rendere il prossimo anno indimenticabile.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Oroscopo, i 5 segni zodiacali più fortunati del 2024

Quali sono i segno zodiacali più gelosi (e possessivi) dello zodiaco? Ecco la classifica