Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo dal 25 al 31 marzo 2024 per ogni segno zodiacale.

Nel corso di questa settimana avremo sia Marte che Venere nel segno dei Pesci, che porteranno tanto amore a tanta energia soprattutto a tutti i segni di Acqua. Mercurio invece, sarà ancora stabile nel segno dell’Ariete. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio l’oroscopo dal 25 al 31 marzo 2024 per tutti i segni zodiacali.

Vediamo insieme l’oroscopo dal 25 al 31 marzo 2024 per tutti i segni zodiacali:

Ariete: ottima settimana dal punto di vista lavorativo grazie a Mercurio, che vi darà tanta carica in più. In amore tutto abbastanza tranquillo, occhio solamente alla gelosia. Giornate nervose lunedì e martedì.

Toro: settimana di alti e bassi, sul lavoro potreste andare incontro a qualche imprevisto, ma nulla che non riuscirete a risolvere. Dal punto di vista sentimentale previsti tanti momenti carichi di passione da vivere con il partner.

Gemelli: se sul lavoro le cose procederanno per il verso giusto, lo stesso non si può dire per quanto riguarda l’amore. Sarà infatti una settimana dove le discussioni con il partner non mancheranno, alcuni di voi arriveranno anche a dubitare della relazione.

Cancro: Venere è dalla vostra parte e vi regalerà una settimana all’insegna dell’amore e della passione. Per chi è single potreste incontrare una persona davvero speciale. Mercurio sfavorevole potrebbe portare a qualche problemino sul lavoro.

Leone: dopo un periodo difficile dal punto di vista lavorativo, ecco le cose cominceranno finalmente a migliorare. Previste tante soddisfazioni sul lungo termine. Attenzione alle giornate di mercoledì e venerdì, il nervosismo sarà infatti alle stelle.

Vergine: settimana difficile, vi sentirete stanchi come non mai per via dell’opposizione di Marte. Anche in amore le cose non vanno benissimo, cercate di non prendervela con il partner per le piccole cose. Sfruttate Pasqua per riposarvi.

Bilancia: la Pasqua arriva nel momento giusto, la stanchezza è infatti tanta e avete bisogno di riposo. Consigliate le gite in mezzo alla natura. In amore sarà una settimana abbastanza tranquilla, cercate però di non trascurare il vostro partner.

Scorpione: grazie a Venere in Pesci questa sarà una settimana davvero super per quanto riguarda l’amore! Tanti momenti all’insegna del romanticismo e della passione da vivere con il partner. Favoriti anche i nuovi incontri per i single. Approfittatene!

Sagittario: qualche problema dal punto di vista sentimentale, potrebbero infatti esserci accese discussioni con il partner. Cercate di non farvi prendere dal nervosismo. Sul lavoro nulla da segnalare, sfruttate però il fine settimana lungo per riposarvi.

Capricorno: ottima settimana per quanto riguarda l’amore, soprattutto per i single. Se c’è qualcuno che vi piace questo è il momento giusto per farvi avanti! Sul lavoro qualche piccolo imprevisto potrebbe mettervi di cattivo umore, cercate di affrontarlo con lo spirito giusto.

Acquario: settimana positiva dal punto di vista lavorativo, qualcuno di voi potrebbe infatti anche ricevere una promozione o iniziare una nuova collaborazione. In amore settimana tranquilla, sfruttate il weekend per passare più tempo con il partner.