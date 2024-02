Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 5 all’11 febbraio 2024 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana dal 5 all’11 febbraio 2024

Questa settimana il pianeta Mercurio lascerà il segno del Capricorno per entrare in quello dell’Acquario portando tante novità in particolare per tutti i segni di Aria. Ma vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo dal 5 all’11 febbraio 2024 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana dal 5 all’11 febbraio 2024: le previsioni per ogni segno zodiacale

Vediamo adesso insieme l’oroscopo dal 5 all’11 febbraio 2024, segno per segno:

Ariete: le cose cominceranno ad andare un pò meglio, Mercurio sarà finalmente dalla vostra parte portando belle novità in ambito lavorativo. In amore ancora così così, possibili discussioni con il partner. Giornate fortunate venerdì e sabato.

le cose cominceranno ad andare un pò meglio, Mercurio sarà finalmente dalla vostra parte portando belle novità in ambito lavorativo. In amore ancora così così, possibili discussioni con il partner. Giornate fortunate venerdì e sabato. Toro: settimana abbastanza altalenante, Mercurio vi volta le spalle e potrebbe portare diversi problemi sul lavoro, oltre che aumentare il rischio delle discussioni con colleghi e amici. Nel weekend però sono previsti momenti all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

settimana abbastanza altalenante, Mercurio vi volta le spalle e potrebbe portare diversi problemi sul lavoro, oltre che aumentare il rischio delle discussioni con colleghi e amici. Nel weekend però sono previsti momenti all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Gemelli : la settimana inizierà con qualche nervosismo di troppo ma proseguirà nel migliore dei modi sotto tutti i punti di vista, specialmente quello lavorativo. Per alcuni di voi potrebbero esserci importanti novità, come una bella promozione.

: la settimana inizierà con qualche nervosismo di troppo ma proseguirà nel migliore dei modi sotto tutti i punti di vista, specialmente quello lavorativo. Per alcuni di voi potrebbero esserci importanti novità, come una bella promozione. Cancro : dopo un gennaio piuttosto complicato, ecco che le cose cominciano a migliorare. Il primo pianeta a non essere più in opposizione è Mercurio, che porterà belle novità sul lavoro. Venere è sempre opposta, per chi è in coppia potrebbero esserci ancora problemi.

: dopo un gennaio piuttosto complicato, ecco che le cose cominciano a migliorare. Il primo pianeta a non essere più in opposizione è Mercurio, che porterà belle novità sul lavoro. Venere è sempre opposta, per chi è in coppia potrebbero esserci ancora problemi. Leone : settimana piuttosto complicata, Mercurio entra in opposizione, potreste andare incontro a imprevisti sul lavoro e battibecchi in famiglia. Vi sentirete inoltre più nervosi che mai, cercate di prendervi del tempo per voi stessi e per rilassarvi.

: settimana piuttosto complicata, Mercurio entra in opposizione, potreste andare incontro a imprevisti sul lavoro e battibecchi in famiglia. Vi sentirete inoltre più nervosi che mai, cercate di prendervi del tempo per voi stessi e per rilassarvi. Vergine: super settimana dal punto di vista sentimentale. Venere è dalla vostra parte e vi regalerà momenti carichi di passione e romanticismo da vivere con il partner. Anche per i single potrebbero esserci sorprese inaspettate.

super settimana dal punto di vista sentimentale. Venere è dalla vostra parte e vi regalerà momenti carichi di passione e romanticismo da vivere con il partner. Anche per i single potrebbero esserci sorprese inaspettate. Bilancia : Marte è sempre in opposizione e vi farà sentire piuttosto stanchi, ma Mercurio torna a favore portando belle novità in ambito lavorativo. Una promozione o una nuova collaborazione, questa potrebbe proprio essere la settimana giusta.

: Marte è sempre in opposizione e vi farà sentire piuttosto stanchi, ma Mercurio torna a favore portando belle novità in ambito lavorativo. Una promozione o una nuova collaborazione, questa potrebbe proprio essere la settimana giusta. Scorpione : settimana complicata dal punto di vista lavorativo, Mercurio in opposizione potrebbe portare diversi imprevisti. Non è questo il momento per iniziare un nuovo progetto. Luna fortunata nella giornata di domenica.

: settimana complicata dal punto di vista lavorativo, Mercurio in opposizione potrebbe portare diversi imprevisti. Non è questo il momento per iniziare un nuovo progetto. Luna fortunata nella giornata di domenica. Sagittario : ottima settimana da ogni punto di vista, Mercurio torna a favore, sul lavoro potreste ottenere diverse soddisfazioni. Anche in amore le cose procedono a gonfie vele, anche per i single possibili incontri interessanti in vista.

: ottima settimana da ogni punto di vista, Mercurio torna a favore, sul lavoro potreste ottenere diverse soddisfazioni. Anche in amore le cose procedono a gonfie vele, anche per i single possibili incontri interessanti in vista. Capricorno : anche se Mercurio vi volterà le spalle, questa, grazie a Marte e Venere, sarà comunque un’ottima settimana, ricca di soddisfazioni personali e professionali. Luna fortunata mercoledì e giovedì.

: anche se Mercurio vi volterà le spalle, questa, grazie a Marte e Venere, sarà comunque un’ottima settimana, ricca di soddisfazioni personali e professionali. Luna fortunata mercoledì e giovedì. Acquario : Mercurio entrerà nel vostro segno portandovi grosse novità in ambito lavorativo, è questo il momento giusto per tirare fuori da cassetto un progetto a cui tenete particolarmente. Occhio solo a Giove ancora in opposizione.

: Mercurio entrerà nel vostro segno portandovi grosse novità in ambito lavorativo, è questo il momento giusto per tirare fuori da cassetto un progetto a cui tenete particolarmente. Occhio solo a Giove ancora in opposizione. Pesci: grazie a Venere questa sarà una settimana davvero da ricordare, sia per chi è in coppia sia per chi è single! Qualche problema in più invece in ambito lavorativo, cercate di affrontare ogni sfida con calma e determinazione.

