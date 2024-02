Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo di febbraio 2024 per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo febbraio 2024

Questo mese di febbraio tutti i pianeti si muoveranno in moto diretto, ovvero sono più attivi e concreti. I tre pianeti veloci si muoveranno prima in Capricorno, poi in Acquario, dove c’è anche Saturno. Da sottolineare la Luna piena del 24 nel segno della Vergine. Ma vediamo adesso insieme cosa riservano le stelle per tutti i segni zodiacali.

L’oroscopo di febbraio 2024: le previsioni astrologiche per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme nel dettaglio l’oroscopo di febbraio 2024 per ogni segno zodiacale:

Ariete: con tutti i pianeti nel segno del Capricorno, il mese di febbraio non inizierà nel migliore dei modi. Vi sentirete stanchi e stressati e con poca voglia di fare. La seconda parte del mese le cose andranno un pò meglio, recupererete infatti un pò di energia.

con tutti i pianeti nel segno del Capricorno, il mese di febbraio non inizierà nel migliore dei modi. Vi sentirete stanchi e stressati e con poca voglia di fare. La seconda parte del mese le cose andranno un pò meglio, recupererete infatti un pò di energia. Toro: sarà un mese a due facce. Se la prima parte sarà super da ogni punto di vista, nella seconda parte del mese la stanchezza si farà sentire come non capitava da tempo. Potrete anche andare incontro ad alcune problematiche in ambito lavorativo.

sarà un mese a due facce. Se la prima parte sarà super da ogni punto di vista, nella seconda parte del mese la stanchezza si farà sentire come non capitava da tempo. Potrete anche andare incontro ad alcune problematiche in ambito lavorativo. Gemelli : sarà un mese di rinascita dal ogni punto di vista. Vivrete dei momenti davvero magici con il partner e anche sul lavoro le cose non potrebbero andare meglio. Nella seconda parte del mese cercate di ritagliarvi del tempo per voi stessi perché potreste sentirvi un pò più stanchi.

: sarà un mese di rinascita dal ogni punto di vista. Vivrete dei momenti davvero magici con il partner e anche sul lavoro le cose non potrebbero andare meglio. Nella seconda parte del mese cercate di ritagliarvi del tempo per voi stessi perché potreste sentirvi un pò più stanchi. Cancro: le prime due settimane del mese non saranno semplicissime, sarete molto nervosi e i battibecchi con le persone care potrebbero essere all’ordine del giorno. La voglia di progettare e costruire è però tanta ma, per realizzare i vostri progetti, è fondamentale che vi prendiate cura di voi stessi.

le prime due settimane del mese non saranno semplicissime, sarete molto nervosi e i battibecchi con le persone care potrebbero essere all’ordine del giorno. La voglia di progettare e costruire è però tanta ma, per realizzare i vostri progetti, è fondamentale che vi prendiate cura di voi stessi. Leone: se dal punto di vista sentimentale sarà un mese di alti e bassi, ci saranno momenti magici ed emozionanti, ma anche momenti no che vi faranno dubitare della vostra relazione, dal punto di vista lavorativo sarà un mese davvero ottimo.

se dal punto di vista sentimentale sarà un mese di alti e bassi, ci saranno momenti magici ed emozionanti, ma anche momenti no che vi faranno dubitare della vostra relazione, dal punto di vista lavorativo sarà un mese davvero ottimo. Vergine : sarà un mese fondamentale, è arrivato il tempo di concentrarvi su voi stessi, di capire quali sono i vostri reali bisogni e desideri e provare finalmente a realizzarli. Sul lavoro, a partire dalla seconda parre del mese, potrebbero esserci novità molto interessanti.

: sarà un mese fondamentale, è arrivato il tempo di concentrarvi su voi stessi, di capire quali sono i vostri reali bisogni e desideri e provare finalmente a realizzarli. Sul lavoro, a partire dalla seconda parre del mese, potrebbero esserci novità molto interessanti. Bilancia: un mese molti importante soprattutto dal punto di vista sentimentale, molti di voi saranno pronti al grande passo, molti capiranno invece che la relazione che stanno vivendo è in realtà finita. Aria di novità anche dal punti di vista lavorativo, siate aperti al cambiamento.

un mese molti importante soprattutto dal punto di vista sentimentale, molti di voi saranno pronti al grande passo, molti capiranno invece che la relazione che stanno vivendo è in realtà finita. Aria di novità anche dal punti di vista lavorativo, siate aperti al cambiamento. Scorpione: febbraio sarà il mese perfetto per guardarvi dentro e mettere quindi le basi per tutto il resto dell’anno. Sarà molto importante capire quello che volete davvero dalla vita e chi sono le persone che volete che ne facciano parte.

febbraio sarà il mese perfetto per guardarvi dentro e mettere quindi le basi per tutto il resto dell’anno. Sarà molto importante capire quello che volete davvero dalla vita e chi sono le persone che volete che ne facciano parte. Sagittario: un mese molto importante soprattutto dal punto di vista lavorativo, avrete l’opportunità di dimostrare quanto valete. Anche in amore le cose andranno molto bene, chi è in coppia otterrà ulteriori conferme sulla relazione, chi è single potrebbe incontrare l’anima gemella.

un mese molto importante soprattutto dal punto di vista lavorativo, avrete l’opportunità di dimostrare quanto valete. Anche in amore le cose andranno molto bene, chi è in coppia otterrà ulteriori conferme sulla relazione, chi è single potrebbe incontrare l’anima gemella. Capricorno: sarà un mese di alti e bassi, a volte vi sentirete pieni di energia, altre più stanchi e nervosi che mai. Sta a voi riuscire a gestire al meglio stati d’animo così diversi tra loro.

sarà un mese di alti e bassi, a volte vi sentirete pieni di energia, altre più stanchi e nervosi che mai. Sta a voi riuscire a gestire al meglio stati d’animo così diversi tra loro. Acquario: sarà un mese davvero sorprendente, potreste infatti ricevere delle proposte lavorative che potrebbero cambiare radicalmente la vostra vita. Un mese dove crescerete tantissimo dal punto di vista interiore, è arrivato il momento che pensiate a voi stessi e non sempre e solo agli altri.

sarà un mese davvero sorprendente, potreste infatti ricevere delle proposte lavorative che potrebbero cambiare radicalmente la vostra vita. Un mese dove crescerete tantissimo dal punto di vista interiore, è arrivato il momento che pensiate a voi stessi e non sempre e solo agli altri. Pesci: mese molto importante soprattutto dal punto di vista sentimentale, Venere è dalla vostra parte e per molti di voi sono in arrivo sorprese inattese. Anche sul lavoro le cose procederanno a gonfie vele.

