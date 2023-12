Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 25 al 31 dicembre 2023.

L’oroscopo della settimana dal 25 al 31 dicembre 2023

Venere, questa settimana, lascerà il segno dello Scorpione per entrare in quello del Sagittario, e porterà tante belle novità in ambito sentimentale per tutti i segni di Fuoco. Il Sole, nel segno del Capricorno, regalerà tanto buon umore ai segni di Terra. Vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo dal 25 al 32 dicembre 2023, segno per segno.

L’oroscopo della settimana dal 25 al 31 dicembre 2023: le previsioni per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme nel dettaglio l’oroscopo dal 25 al 31 dicembre 2023, segno per segno:

Ariete : ottima settimana soprattutto per quanto riguarda l’amore. Grazie a Venere vivrete infatti momenti davvero super magici con il vostro partner mentre chi è single potrebbe fare incontri davvero interessanti. Giornate nervose mercoledì e giovedì.

: ottima settimana soprattutto per quanto riguarda l’amore. Grazie a Venere vivrete infatti momenti davvero super magici con il vostro partner mentre chi è single potrebbe fare incontri davvero interessanti. Giornate nervose mercoledì e giovedì. Toro: settimana di belle notizie. Sul lavoro le cose non potrebbero infatti andare meglio, ma anche dal punto di vista sentimentale sta tornando il sereno, dopo un periodo non troppo facile. Luna fortunata il 31.

settimana di belle notizie. Sul lavoro le cose non potrebbero infatti andare meglio, ma anche dal punto di vista sentimentale sta tornando il sereno, dopo un periodo non troppo facile. Luna fortunata il 31. Gemelli: settimana piuttosto complicata sul piano sentimentale, potrebbero infatti esserci diverse discussioni con il partner. Cercate di non prendervela per ogni cosa. Luna fortunata lunedì e martedì.

settimana piuttosto complicata sul piano sentimentale, potrebbero infatti esserci diverse discussioni con il partner. Cercate di non prendervela per ogni cosa. Luna fortunata lunedì e martedì. Cancro: se sul piano lavorativo sarò una settimana in salita, lo stesso non si può dire per quanto riguarda i sentimenti. Ottime notizie infatti sia per chi è in coppia ma anche per chi è single, la persona giusta potrebbe finalmente arrivare.

se sul piano lavorativo sarò una settimana in salita, lo stesso non si può dire per quanto riguarda i sentimenti. Ottime notizie infatti sia per chi è in coppia ma anche per chi è single, la persona giusta potrebbe finalmente arrivare. Leone: dopo un periodo difficile dal punto di vista sentimentale, ecco che Venere torna dalla vostra parte per dare il via a un periodo pieno di passione e romanticismo. Tutto bene anche sul lavoro.

dopo un periodo difficile dal punto di vista sentimentale, ecco che Venere torna dalla vostra parte per dare il via a un periodo pieno di passione e romanticismo. Tutto bene anche sul lavoro. Vergine: Venere in Sagittario potrebbe portare a diverse incomprensioni con il partner, soprattutto legate alle gelosia. Domenica 31 avrete però una Luna super fortunata che vi farà vivere un meraviglioso ultimo giorno del 2023.

Venere in Sagittario potrebbe portare a diverse incomprensioni con il partner, soprattutto legate alle gelosia. Domenica 31 avrete però una Luna super fortunata che vi farà vivere un meraviglioso ultimo giorno del 2023. Bilancia: sarà una settimana davvero indimenticabile dal punto di vista sentimentale, per molti di voi potrebbe essere arrivato il momento di fare il grande passo. Giornate un pò nervose quelle di mercoledì e giovedì.

sarà una settimana davvero indimenticabile dal punto di vista sentimentale, per molti di voi potrebbe essere arrivato il momento di fare il grande passo. Giornate un pò nervose quelle di mercoledì e giovedì. Scorpione: fino a Venerdì avrete ancora Venere dalla vostra parte, dopo di che potrebbe iniziare un periodo abbastanza difficile dal punto di vista sentimentale. Nella notte di Capodanno avrete però una Luna super fortunata.

fino a Venerdì avrete ancora Venere dalla vostra parte, dopo di che potrebbe iniziare un periodo abbastanza difficile dal punto di vista sentimentale. Nella notte di Capodanno avrete però una Luna super fortunata. Sagittario: la settimana comincerà con due giornate molto nervose ma proseguirà nel migliore dei modi. Grazie a Venere vivrete infatti dei momenti davvero unici con il partner, e i single potrebbero incontrare la persona giusta.

la settimana comincerà con due giornate molto nervose ma proseguirà nel migliore dei modi. Grazie a Venere vivrete infatti dei momenti davvero unici con il partner, e i single potrebbero incontrare la persona giusta. Capricorno: avrete Venere dalla vostra parte fino a venerdì, cercate quindi di approfittarne, soprattutto se siete single e state cercando la persona giusta. Occhio alle giornate di mercoledì e giovedì per via della Luna in opposizione.

avrete Venere dalla vostra parte fino a venerdì, cercate quindi di approfittarne, soprattutto se siete single e state cercando la persona giusta. Occhio alle giornate di mercoledì e giovedì per via della Luna in opposizione. Acquario: dopo un periodo difficile sul piano sentimentale, ecco che Venere torna dalla vostra parte per dare il via a un periodo davvero super. Sul lavoro potrebbero invece esserci alcuni contrattempi. Cercate di mantenere la calma.

dopo un periodo difficile sul piano sentimentale, ecco che Venere torna dalla vostra parte per dare il via a un periodo davvero super. Sul lavoro potrebbero invece esserci alcuni contrattempi. Cercate di mantenere la calma. Pesci: da venerdì Venere sarà in opposizione e potrebbe dare il via a un periodo non semplice sul piano sentimentale. Anche sul lavoro potrebbero esserci diversi imprevisti. Luna fortunata nelle giornate di mercoledì e giovedì.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Dimmi che segno zodiacale sei e ti dirò e ti dirò qual è l’albero di Natale perfetto per te

Oroscopo, i 5 segni zodiacali più fortunati del 2024