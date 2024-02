Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo dal 19 al 25 febbraio 2024 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 febbraio 2024

Durante questa settimana il Sole lascerà il segno dell’Acquario per trasferirsi in quello dei Pesci, portando belle notizie soprattutto per i segni di Acqua. Ma vediamo adesso insieme l’oroscopo per la settimana dal 19 al 25 febbraio 2024, segno per segno.

L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 febbraio 2024: le previsioni per ogni segno zodiacale

Vediamo adesso insieme le previsioni dal 19 al 25 febbraio 2024 per ogni segno zodiacale:

Ariete: settimana molto positiva, soprattutto in ambito sentimentale. Sarete infatti più attraenti che mai e, chi è single, potrebbe conoscere una persona davvero speciale. Anche sul lavoro tutto procede bene.

settimana molto positiva, soprattutto in ambito sentimentale. Sarete infatti più attraenti che mai e, chi è single, potrebbe conoscere una persona davvero speciale. Anche sul lavoro tutto procede bene. Toro: dal punto di vista sentimentale sarà una settimana dove vi sentirete più romantici che mai, grazie al Sole in Pesci. Nonostante un pò di stanchezza di troppo, la settimana procederà senza troppi imprevisti. Cercate comunque di prendervi del tempo per riposarvi.

dal punto di vista sentimentale sarà una settimana dove vi sentirete più romantici che mai, grazie al Sole in Pesci. Nonostante un pò di stanchezza di troppo, la settimana procederà senza troppi imprevisti. Cercate comunque di prendervi del tempo per riposarvi. Gemelli : con Mercurio contro potreste andare incontro a diversi contrattempi, soprattutto in ambito lavorativo. Anche in amore sarà una settimana di alti e bassi, possibili discussioni con il partner per motivi poco importanti. Cercate di guardare le cose dalla giusta prospettiva.

: con Mercurio contro potreste andare incontro a diversi contrattempi, soprattutto in ambito lavorativo. Anche in amore sarà una settimana di alti e bassi, possibili discussioni con il partner per motivi poco importanti. Cercate di guardare le cose dalla giusta prospettiva. Cancro : finalmente arrivano belle notizie, il periodo buio è giunto al termine. Le cose cominceranno a funzionare, sotto ogni punto di vista. Mercurio in Pesci vi regalerà tanta armonia, portando via il malumore che vi ha accompagnato da inizio anno.

: finalmente arrivano belle notizie, il periodo buio è giunto al termine. Le cose cominceranno a funzionare, sotto ogni punto di vista. Mercurio in Pesci vi regalerà tanta armonia, portando via il malumore che vi ha accompagnato da inizio anno. Leone: se la settimana non inizierà nel migliore dei modi, vi sentirete piuttosto stanchi e stressati, proseguirà invece molto bene. Sul lavoro potreste ottenere soddisfazioni inaspettate, in amore grosse novità per i single. Tenete gli occhi aperti!

se la settimana non inizierà nel migliore dei modi, vi sentirete piuttosto stanchi e stressati, proseguirà invece molto bene. Sul lavoro potreste ottenere soddisfazioni inaspettate, in amore grosse novità per i single. Tenete gli occhi aperti! Vergine: Venere e Marte sono dalla vostra parte, per una settimana davvero super, all’insegna dell’amore e della passione. Per alcuni di voi potrebbe anche essere arrivato il momento di mettere su famiglia.

Venere e Marte sono dalla vostra parte, per una settimana davvero super, all’insegna dell’amore e della passione. Per alcuni di voi potrebbe anche essere arrivato il momento di mettere su famiglia. Bilancia: settimana positiva per quanto riguarda i sentimenti, vi sentirete in sintonia con il vostro partner come non mai. Sul lavoro qualche problemino in più, ma niente che non possiate risolvere in breve tempo. Occhio alle spese, è tempo di risparmiare.

settimana positiva per quanto riguarda i sentimenti, vi sentirete in sintonia con il vostro partner come non mai. Sul lavoro qualche problemino in più, ma niente che non possiate risolvere in breve tempo. Occhio alle spese, è tempo di risparmiare. Scorpione : il Sole in Pesci porta tante belle novità, in particolare in ambito lavorativo. Qualcuno di voi avrà la possibilità di andare a fare un’esperienza di lavoro all’estero che gli cambierà la vita. In amore, occhi aperti per chi è single, potreste fare nuove conoscenze molto interessanti.

: il Sole in Pesci porta tante belle novità, in particolare in ambito lavorativo. Qualcuno di voi avrà la possibilità di andare a fare un’esperienza di lavoro all’estero che gli cambierà la vita. In amore, occhi aperti per chi è single, potreste fare nuove conoscenze molto interessanti. Sagittario: in amore tutto procede a gonfie vele, sul lavoro invece potreste andare incontro a una settimana alquanto difficile. Vi sentirete molto più stanchi del solito, cercate quindi di prendervi del tempo per voi stessi e di non strafare.

in amore tutto procede a gonfie vele, sul lavoro invece potreste andare incontro a una settimana alquanto difficile. Vi sentirete molto più stanchi del solito, cercate quindi di prendervi del tempo per voi stessi e di non strafare. Capricorno : settimana di alti e bassi, il vostro umore sarà altalenante, a volte vi sentirete pieni di voglia di fare, altre sarete in preda al nervosismo. Cercate di passare più tempo possibile in mezzo alla natura.

: settimana di alti e bassi, il vostro umore sarà altalenante, a volte vi sentirete pieni di voglia di fare, altre sarete in preda al nervosismo. Cercate di passare più tempo possibile in mezzo alla natura. Acquario: settimana difficile dal punto di vista sentimentale, potreste infatti dover affrontare diverse discussioni con il partner, tanto che alcuni di voi si domanderanno se è arrivato il tempo di metter fine alla relazione. Sul lavoro nulla da segnalare.

settimana difficile dal punto di vista sentimentale, potreste infatti dover affrontare diverse discussioni con il partner, tanto che alcuni di voi si domanderanno se è arrivato il tempo di metter fine alla relazione. Sul lavoro nulla da segnalare. Pesci: settimana all’insegna della gelosia, che potrebbe portare diversi problemi con il partner. Sul lavoro invece tutto procede per il meglio, anzi alcuni di voi potrebbero anche ricevere una promozione.

