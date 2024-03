L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo 2024: le previsioni per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 18 al 24 marzo 2024, segno per segno.

Nel corso di questa settimana, Marte abbandonerà il segno dell’Acquario per entrare in quello dei Pesci, portando tanta energia ai segni di Acqua. Il Sole e Mercurio saranno invece nel segno dell’Ariete. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio l’oroscopo dal 18 al 24 marzo 2024 per ogni segno zodiacale.

Vediamo insieme l’oroscopo dal 18 al 24 marzo 2024 per tutti i segni zodiacali:

Ariete: ottima settimana dal punto di vista lavorativo grazie alla presenza di Mercurio. Non mancheranno i riconoscimenti e le soddisfazioni. Qualche imprevisto in ambito affettivo, cercate di non prendervela per le piccole cose.

Toro: grazie a Marte nel segno dei Pesci sarete pieni di energia e voglia di fare. Sul lavoro le cose procederanno molto bene, e anche in ambito sentimentale sono previsti momenti all’insegna del romanticismo e della passione.

Gemelli: settimana all’insegna del nervosismo, possibili discussioni sia con il partner sia in ambito lavorativo. Cercate di prendervi del tempo per voi stessi, magari in mezzo alla natura, in modo da scaricare tutte le tensioni.

Cancro: con Marte e Venere dalla vostra parte si prospetta un’ottima settimana, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Sarete anche pieni di energia e voglia di fare. Qualche imprevisto però sul lavoro. Luna in opposizione lunedì e martedì.

Leone: dopo un periodo piuttosto stressante, ecco che da sabato Marte non sarà più in opposizione e recupererete tutte le energie perse. In amore possibili incontri molto interessanti per chi è single.

Vergine: settimana difficile per quanto riguarda i sentimenti, la gelosia sarà molto forte e potrebbe portare ad accese discussioni con il partner. Cercate di vedere tutto dalla giusta prospettiva. Tutto ok sul lavoro.

Bilancia: settimana difficile per quanto riguarda il lavoro, Mercurio sfavorevole potrebbe portare a diversi imprevisti ma, se li affronterete con lo spirito giusto, risolverete al meglio ogni cosa. Fine settimana super romantico.

Scorpione: ottima settimana per voi, da ogni punto di vista. Sarete più affascinanti che mai e, chi è single, potrebbe conoscere una persona davvero speciale. Anche sul lavoro tutto bene, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Sagittario: settimana complicata, Marte è in opposizione e per questo vi sentirete più stanchi e stressati che mai. Anche in amore settimana difficili, possibili discussioni con il partner. Cercate di non prendervela per ogni cosa.

Capricorno: è il momento di concentrarvi maggiormente sulla vostra vita privata, state trascurando troppo il partner e ciò potrebbe anche causare la fine della relazione. Sul lavoro settimana tranquilla.

Acquario: fino a sabato sarete pieni di energie, poi Marte vi volterà le spalle e darà inizio a un periodo piuttosto stressante. Sul piano dei sentimenti, una bella gita fuori porta con chi amate è la scelta migliore che potete fare.