Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo di settembre 2023 per il segno del Sagittario.

L’oroscopo di settembre 2023 per il segno del Sagittario: sarà un mese in miglioramento

Amici del Sagittario, il mese di settembre sarà un mese in miglioramento, gli ultimi mesi non sono stati facilissimi, siete stati molto stressati e la stanchezza fisica si è fatta sentire davvero molto. Settembre si sa, è il mese della ripartenza, si torna al lavoro, ricomincia la scuola, l’università e così via, e per voi sarà un mese dove recupererete le energie perse e piano piano vi rimetterete in carreggiata. Fino a metà del mese, causa Mercurio retrogrado, le cose procederanno a rilento, ma il 15 con la Luna Nuova in Vergine, arriveranno grandi opportunità, soprattutto per la vostra carriera. Piano piano inoltre ritroverete la voglia di mettervi in gioco e di uscire e, attenzione alla Luna Piena del 29 in Ariete per tutti i single, potreste incontrare qualcuno di molto speciale a una festa oppure a una convention. Cercate di non sprecare questa occasione!

L’oroscopo di settembre 2023 per il segno del Sagittario: amore, lavoro e denaro

Come abbiamo appena visto il mese di settembre 2023 sarà un mese in miglioramento per tutti i nati sotto al segno del Sagittario. Vediamo adesso insieme le previsioni per amore, lavoro e denaro:

Amore : il mese di settembre 2023 sarà un mese positivo per quanto riguarda la vostra vita sentimentale, inoltre, grazie a Venere nel segno del Cancro, sarete molto romantici e dolci. Se siete in coppia potrete vivere momenti davvero unici e indimenticabili con il vostro partner e riscoprire la passione andata perduta. Per i single potreste fare incontri molto interessanti, potreste incontrare la persona giusta o anche solo qualcuno con cui vivere un’avventura che comunque difficilmente dimenticherete. Saturno vi invita però a essere molto rispettosi nei confronti degli altri.

Lavoro : mese molto produttivo grazie soprattutto a Mercurio, il pianeta della comunicazione e dell'intelligenza, che entrerà nel segno del Leone il 5 e porterà a tutti i segni tanta creatività, originalità e leadership. Riuscirete ad esporre le vostre idee chiaramente ottenendo il consenso dei vostri colleghi o superiori. Con la Luna Nuova in Vergine del 15 arriveranno grandi opportunità, potreste infatti avanzare di carriera oppure trovare un lavoro migliore di quello che avete. Favorite anche le nuove collaborazioni che arricchiranno le vostre competenze e conoscenze.

Denaro: il mese di settembre 2023 sarà un mese molto buono per quanto riguarda le vostre finanze. Avrete infatti tanta fortuna dalla vostra parte, potreste infatti guadagnare grazie a un'attività creativa o artistica. Urano, il pianeta del cambiamento e dell'innovazione, è nel segno dell'Ariete portandovi sorprese inaspettate in ambito finanziario. Potreste infatti scoprire nuove fonti di guadagno o trovare un altro modo per gestire al meglio i vostri soldi. Nettuno vi invita infatti a essere comunque molto prudenti con le spese.

Insomma, il mese di settembre 2023 per voi del Sagittario si prospetta essere un mese tutto sommato molto buono, l’importante è che riusciate a cogliere al volo tutte le occasioni.