Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, chi sono i segni zodiacali compatibili con il segno del Sagittario sotto le lenzuola.

Le affinità sessuali del Sagittario

Il Sagittario è un segno di fuoco, quindi il sesso e il romanticismo sono una loro specialità. Sono inoltre dei seduttori nati, per questo è molto difficile resistergli. I nati sotto a questo segno amano molto però anche essere corteggiati, amano le persone intraprendenti e che sanno quello che vogliono. Non sono per nulla persone timide e l’erotismo è parte integrante della loro personalità. Il Sagittario è anche un amante molto creativo, sempre pronto a sperimentare cose nuove. Se ha di fronte una persona leale e sincera saprà tirare fuori il meglio di sé, la sua carica sessuale si esprimerà al meglio. Oltre al sesso in sé, per il Sagittario è molto importante anche l’aspetto mentale, più è coinvolto mentalmente più riuscirà a tirare fuori il meglio di sé. Inoltre per i nati sotto a questo segno è fondamentale il divertimento, compreso l’utilizzo di sex toys, mentre scherzi e risate sono fondamentali durante i preliminari, così come le chiacchiere post rapporto sessuale. Fatte queste premesse, vediamo adesso insieme nel dettaglio quali sono i segni zodiacali compatibili sotto le lenzuola con il segno del Sagittario.

Le affinità sessuali del Sagittario: i segni compatibili

Vediamo ora nel dettaglio quali sono i segni zodiacali compatibili con il segno del Sagittario sotto le lenzuola:

Sagittario – Ariete: intesa davvero davvero super. Entrambi segni molto passionali e amanti del contatto fisico, per cui il sesso tra loro può essere davvero favoloso.

Sagittario – Gemelli : segni che si completano a vicenda, per questo sono molto compatibili anche sotto le lenzuola.

Sagittario – Leone: il Sagittario e il Leone sono due segni che amano giocare e dare il massimo nelle prestazioni. Potrebbe però esserci della competizione tra chi fa la prestazione migliore e l'orgoglio del Leone potrebbe venire ferito.

Sagittario – Sagittario: intesa davvero super, la passione e la fantasia infatti sarà alle stelle!

Sagittario – Toro: buona compatibilità a letto anche tra questi due segni zodiacali, per far sì che funzioni il Sagittario deve rinunciare a un pò della sua libertà, mentre il Toro deve aprire un pò la mente.

Sagittario – Bilancia: buona compatibilità sotto le lenzuola tra Sagittario e Bilancia, anche se la troppa intraprendenza del Sagittario potrebbe spaventare la Bilancia.

Sagittario – Acquario : entrambi segno che amano flirtare e sperimentare cose nuove, perciò la loro intesa sessuale è sicuramente molto buona.

Sagittario – Pesci: l'intesa tra questi due segni potrebbe essere all'apparenza piuttosto scarsa, per via della timidezza dei nati sotto al segno dei Pesci contro l'intraprendenza e la passionalità del Sagittario. Invece romanticamente parlando hanno molto in comune e questo fa sì che la loro intesa sotto le lenzuola sia comunque molto buona.

Quelli che abbiamo visto sono quindi i segni maggiormente compatibili a letto con il segno del Sagittario, mentre Cancro, Vergine, Scorpione e Capricorno hanno una compatibilità sotto le lenzuola piuttosto scarsa con l’arciere dello Zodiaco.