I Pesci sono uno dei segni più bisognosi d’affetto di tutto il cerchio zodiacale. È proprio per questo che, se non ricevete le risposte che cercate, potreste essere attratti da altre persone. Tuttavia, prestate attenzione affinché ciò non danneggi il vostro matrimonio o la vostra convivenza. È importante comunicare apertamente e sinceramente con il vostro partner riguardo alle vostre esigenze. Se siete ancora single, l’arrivo di Venere in trigono nella vostra costellazione vi farà incontrare una persona speciale.