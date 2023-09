Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per il mese di ottobre 2023 per i nati sotto al segno zodiacale della Vergine.

L’oroscopo di ottobre 2023 per il segno della Vergine: fondamentale chiarire le vostre necessità

Cari amici della Vergine, questo di ottobre 2023 sarà un mese molto importante per voi, un mese dove sarà fondamentale chiarire le vostre necessità. Ottobre sarà nel complesso un mese davvero molto positivo, uno dei mesi migliori di tutto l’anno. All’inizio del mese Marte vi spingerà a controllare le vostre spese, ma con l’eclissi solare in Bilancia del giorno 14 potreste iniziare delle nuove collaborazioni o ricevere un aumento, il che andrà a migliorare di molto il vostro conto in banca. Mercurio inoltre sarà dalla vostra parte, vi spingerà a guardarvi dentro e a capire quello che desiderate davvero, quello di cui avete realmente bisogno. Poteste infatti trovarvi a intraprendere lunghe conversazioni con le persone più vicine a voi, proprio perché sentirete il forte bisogno di esternare quello che avete dentro, di far capire agli altri quali sono le vostre necessità. In questo mese di ottobre 2023 la vostra autostima crescerà tantissimo, vi sentirete davvero super sicuri di voi stessi, in ogni campo. L’eclissi solare in Toro di fine mese vi spingerà a intraprendere un viaggio, a esplorare posti nuovi. Se lavorate nel creativo potrebbe davvero essere il momento giusto per realizzare un progetto che tenete chiuso nel cassetto da troppo tempo.

L’oroscopo di ottobre 2023 per il segno della Vergine: amore, denaro e salute

Come abbiamo appena visto, il mese di ottobre 2023 sarà un mese davvero super positivo per tutti voi nati sotto al segno della Vergine. Ecco ora nel dettaglio le previsioni per amore, denaro e salute:

Amore: anche dal punto di vista sentimentale sarà un mese che difficilmente dimenticherete, sarete infatti più attraenti che mai e la vostra sicurezza sarà come una calamita. Se siete single non restate chiusi in casa, sfruttate al massimo questo momento, non è detto che la persona giusta non sia dietro l’angolo. Per chi è in coppia avrete voglia di passare più tempo possibile con il vostro partner e di buttarvi in attività diverse dal solito, come provare insieme un nuovo sport o visitare un posto nuovo per entrambi.

a inizio mese è fondamentale evitare qualsiasi spesa inutile, anzi è bene tenere sotto controllo le vostre finanze. Nella seconda parte del mese potrebbero esserci entrate extra, non fate l’errore di spendere tutto subito, pensate prima al vostro futuro. Salute: avrete tanta voglia di comunicare con gli altri durante questo mese, questo vi aiuterà tantissimo a tenere lontano lo stress. Non dimenticate di fare regolarmente attività fisica, il vostro corpo ha bisogno di movimento, anche solo delle belle passeggiate all’aperto, che non fanno bene solamente al fisico ma anche alla mente.

Quindi, il mese di ottobre 2023 per coloro che sono nati sotto al segno zodiacale della Vergine sarà davvero un ottimo mese, a patto che ascoltiate quelli che sono i vostri veri bisogni e che facciate tutti il possibile per soddisfarli.

