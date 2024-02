Scopriamo l’oroscopo di marzo 2024 per il segno del Capricorno e nello specifico in amore, lavoro e salute

Oroscopo Capricorno marzo 2024: le previsioni

Carissimi amici del Capricorno, cosa vi aspettate dal mese di marzo 2024 con l’arrivo delle belle giornate e della primavera? Marzo sarà all’insegna delle novità anche molto importanti a livello lavorativo e dal 12 di questo mese in arrivo Venere sarà nel segno dei Pesci. Ciò vuol dire che grazie alla posizione della dea dell’amore, il vostro segno zodiacale sarà pervaso da grandi e forti emozioni. Via libera nel mese di marzo alle coppie consolidate, pronte al grande passo del matrimonio oppure alla convivenza.

La primavera vi risveglia, sarete presi dall’euforia e dal buon umore e questo influenzerà in positivo le vostre scelte, tanto in amore quanto nel lavoro. I momenti più romantici saranno tra il 12 e il 31 marzo, soprattutto per i nativi della prima decade. Anche nel mese di marzo i Capricorno, come di rito, saranno determinati a raggiungere ogni obiettivo sia nel lavoro e sia in ambito finanziario. Mercurio sarà vostro alleato per concentrarsi sugli obiettivi, con qualche piccola difficoltà all’inizio del mese per i nativi della prima decade, ma tutto risolvibile.

L’oroscopo di marzo 2024 per il segno del Capricorno: amore, lavoro, salute

Cari Capricorno, come abbiamo visto il mese di marzo si prospetta molto positivo, di grande forza e spinta emotiva verso l’amore che troppo spesso lasciate in un angolo. Ma ora vediamo insieme nel dettaglio le previsioni per amore, lavoro e salute:

Amore: il mese di marzo favorirà l’amore e gli incontri, da quelli più fugaci a quelli seri e intimi. Soprattutto nella seconda fase del mese vi aspettano emozioni più vivaci, coinvolgenti, interessanti. Per chi è in coppia come abbiamo anticipato il rapporto si consolida e vi sentirete pronti a fare un passo in avanti, magari il matrimonio oppure la convivenza. Single all’ascolto: marzo è il mese ideale per fare conoscenze interessanti. La parte dedicata alle amicizie sarà la prima mentre nella seconda ci sarà più tempo per relazioni passionali e anche stabili. Anche per chi non ha intenzioni di entrare in coppia, potrebbe arrivare qualcun* a farvi cambiare idea, state a vedere.

Lavoro: la determinazione e costanza che vi contraddistingue si farà sentire ancora di più nel mese di marzo. Nel lavoro quanto nelle finanze punterete tutto sull’obiettivo soprattutto nei primi giorni del mese, dedicandovi al 100%. Nella seconda parte del mese ci potranno essere dei disguidi lavorativi. In generale, sentitevi pronti a pianificare entrate e uscite ma spingetevi oltre la vostra comfort zone.

Salute: non vi manca l’energia fisica anche per affrontare sfide più ardue e impegnative del solito. Sì all’attività fisica e al tempo libero, la forza l’avete e non solo quella: migliorerà anche il vostro aspetto esteriore. Giusto l’energia mentale potrebbe calare un po’ verso la seconda parte del mese.

Capricorno, come visto, il mese di marzo sarà molto positivo nel complesso, dall’amore che consoliderà i legami sia quelli “nuovi” che quelli già stabili, al lavoro e salute che saranno dalla vostra parte. Approfittate di questo mese per addentrarvi in nuove avventure.