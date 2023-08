L’oroscopo di Agosto 2023, per il segno del Cancro, parla di trasformazioni: un periodo di forte cambiamento si sta aprendo per i nati sotto questo segno d’acqua. Vediamo dunque, insieme, quali sono le previsioni delle stelle per quanto riguarda il mese più caldo dell’anno, per i nati Cancro.

Oroscopo di Agosto 2023, per il segno del Cancro: periodo di trasformazione e di cambiamento

Un periodo che inizierà ad Agosto e che proseguirà per tutto l’autunno: per il Cancro sono in arrivo tante belle novità. Divertimento sì, certo, ma anche soddisfazioni personali e crescita.

Plutone rientrato in Capricorno è un pianeta in posizione contraria: col suo magnetismo tiranneggia, e rende i nati sotto questo segno davvero insofferenti e impazienti. Ma dato che non tutti i mali vengono per nuocere, anche dall’insoddisfazione può nascere un cambiamento: ecco perché, nel mese di Agosto, i nati Cancro potranno gettare le basi di una vera e propria rivoluzione nella propria vita, e persino raccogliere qualche piccolo frutto, alla fine del mese.

Un momento, questo, in cui i nati sotto il segno del Cancro si sentono forti e pieni di energia, e in cui potranno anche scoprirsi più che mai fieri di sé stessi.

L’oroscopo di Agosto 2023 per il segno del Cancro: amore, lavoro e salute

Abbiamo parlato di cambiamento: per i nati Cancro si prospettano tante belle novità. Vediamo dunque, secondo la previsione degli astri di Agosto, quali saranno queste belle notizie, in fatto di amore, lavoro e salute.

Amore: I nati sotto il segno del Cancro sono introversi e sensibili: ciò li porta ad essere anche timidi, spesso riservati. Ma non questo mese: il cielo d’Agosto per i nati nel segno prevede audacia e passione: sarete più seduttivi, vi sentirete irresistibili . Possibili nuovi amori, anche durevoli, per i single. E per chi è già in coppia? Le stelle consigliano di aprirsi ad un dialogo costruttivo: raccontarsi, parlare e condividere, creerà un legame più tenero, fatto di connessione profonda. E ciò innescherà una potente chimica, dando anche spazio all’eros. In amore, il Cancro tende ad essere più che mai geloso e possessivo: anche al fine di smussare questi angoli per vostro carattere, parlare di più potrebbe essere risolutivo. Grande complicità con Pesci e Vergine

Anche la carriera sarà investita da questa ondata di cambiamenti e di novità: finalmente, infatti, il duro lavoro portato avanti per tutto l’anno, sarà ben riconosciuto e anche ricompensato! Si preannuncia un periodo favorevole, anche per coloro che vogliono avanzare di ruolo o persino cambiare lavoro. Sarà un vero e proprio trampolino di lancio! Dal punto di vista economico, poi, anche se si godrà delle ferie e si potranno intraprendere viaggi, , protette dal trigono che in questo periodo si affaccia nel cielo del Cancro. Si prevedono ottime partnership col segno del Toro. Salute e benessere: Per il segno più pigro dello zodiaco, un’altra bella novità potrebbe proprio riguardare lo sport: infatti, l’estate è anche movimento e divertimento, e i nati sotto il segno del Cancro, grandi amanti del mare, si troveranno coinvolti in moltissime attività, dal nuoto allo yoga, dall’hydrobike allo sci nautico. L’importante è divertirsi, prendersi cura di sé, e soprattutto trovare la propria attività preferita!

Sembra proprio che l’oroscopo del mese di Agosto 2023, per il segno del Cancro sia positivo: un cielo luminoso e ardente di passioni, attività, belle conquiste e scoperte. Il tutto, in vista di un autunno impegnativo, pieno di appuntamenti e successi.