Le collane, i braccialetti, gli anelli e gli orecchini sono accessori molto amati dalle donne che li indossano anche abbinandoli all’outfit. Gli orecchini a cerchio sono un must. Ecco quali provare, tra i tanti in circolazione e i modelli migliori da comprare.

Orecchini a cerchio

Sono un tipo di gioiello e accessorio che non passa mai di moda, anzi, si trasforma di volta in volta con nuovi elementi, decorazioni, ecc. Sono versatili, evergreen, ricercati e sicuramente, se scelti nel modo giusto, permettono di completare e arricchire il vostro stile e outfit. Non sono tutti uguali. Potete indossarli in qualsiasi occasione, anche con un abito da gran sera.

Per scegliere il tipo di orecchini a cerchio maggiormente a voi bisogna che siano proporzionati alla statura.

Per chi non supera il metro e mezzo di altezza, meglio evitare quelli troppo grandi in quanto risultano sproporzionati. In caso contrario, per una altezza superiore alla media, quelli con una circonferenza alquanto notevole sono adatti.

Si adattano molto bene a chi ha un viso dai lineamenti particolarmente fini e delicati. Per chi ha una forma del viso rotonda, sono ottimi gli orecchini a cerchio molto piccoli e lisci. Nel caso di una forma del viso allungata, vanno benissimo grandi che compensano le linee con il volume.

Potete anche optare per orecchini a cerchio con perle o pietre per un look maggiormente elegante e raffinato, oltre che di classe.

Gli orecchini a cerchio si possono indossare in qualunque momento dal momento che non c’è una occasione piuttosto che un’altra per poterli sfoggiare. Quelli d’oro non stonano mai e sono perfetti per ogni momento. Nel caso di un incontro di lavoro o un colloquio si consiglia di evitare quelli maxi in quanto si corre il rischio di non fare bella figura.

Cercate sempre di adattare l’orecchino all’occasione e al momento adatto.

Orecchini a cechio: modelli

Sono un must degli anni 80 e 90, ma ritornano di grande moda proprio perché sono indicati in qualsiasi periodo e stagione proprio perché vanno bene e sono molto eleganti e raffinati. Dagli orecchini a cerchio grandi o piccoli, spessi o fini, sino a quelli con pietre o perle, sono tantissimi i modelli su cui puntare per risaltare il vostro look.

Potete optare per modelli semplici o appariscenti, ma anche in materiali quali oro o argento a seconda dei vostri gusti, del vostro stile e preferenze. Dagli orecchini in ottone che sono molto eleganti e chic e disponibili nei colori nero e rosso molto raffinati, ma senza esagerare passando per quelli in acciaio dalla forma un po’ allungata che denotano grande femminilità.

Ci sono orecchini maxi adatti a tutti i giorni, molto facili da indossare, in color argento e perfetti per essere indossati dalla mattina alla sera. Ci sono poi coloro che, invece della semplicità, preferiscono puntare su orecchini a cerchio con dettagli e lavorazioni eccentriche ed estrose, magari con pendenti o perle particolari.

Avalaya propone degli orecchini a cerchio molto versatili e particolari con un pendente a forma di moneta nei colori turchese, nero e verde smeraldo. Gli orecchini dal colore verde speranza con dettagli geometrici sono estrosi e adatti alle ragazze che vogliono qualcosa di particolare e diverso dal solito. I classici orecchini a cerchio in oro o argento sono sicuramente un modello da possedere assolutamente.

Orecchini a cerchio Amazon

Per chi sta pensando di comprare un accessorio o gioiello del genere per se stessa o per un dono di Natale, sappiate che sulla piattaforma di Amazon si trovano diversi modelli di orecchini a cerchio a ottimi prezzi. Se cliccate sulla foto potete visualizzare alcune delle promozioni relative a questo prodotto. Ecco una classifica accompagnata da una breve descrizione di alcuni dei migliori prodotti scelti dagli utenti della nota piattaforma online tra quelli più gettonati.

1)Adramata orecchini a cerchio grandi

Sono un modello di orecchino a cerchio molto grande di ottima qualità realizzato in acciaio inossidabile, trasparente e dall’effetto lucido. Sono molto carini e non creano nessun danno alla pelle. Il design si caratterizza per interno ed esterno incorniciato da zirconi semicircolari in oro rosa per uso quotidiano. Adatti a ogni donna. Si trovano sia in argento che oro. Un prodotto di Amazon’s Choice.

2)Orecchini a cerchio piccoli per donna in argento sterling

Sono orecchini in argento sterling 925 placcato in oro bianco e giallo con zirconia cubica del diametro di 13 millimetri. Realizzati in nickel, senza piombo e non causano allergie. Molto belli ed eleganti con le pietre che brillano. Adatti a uno stile sportivo, ma anche elegante e disponibile nel colore oro rosa. Il prodotto più venduto in questo settore.

3)Amberta cerchi tribali in argento

Sono gioielli Bali di ottima qualità che si caratterizzano per una corda molto piccola che li avvolge. Realizzati in argento sterling 925, di ottima qualità. L’argento Amberta è privo di nickel, quindi non crea irritazioni o sfoghi cutanei. Hanno un design molto raffinato. Sono leggeri e comodi da indossare. Si trovano sia con la corda, con il nodo, ma anche a sfera e zig zag. Il prodotto più venduto di questa categoria.

Per chi fosse interessato a degli orecchini a cerchio di Pandora, ecco i modelli da indossare.