Nicola Pisu è tornato a parlare della sua avventura nella Casa del GF Vip e del rapporto con Miriana Trevisan. L’ex Vippone ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Nicola Pisu torna a parlare di Miriana Trevisan

Intervistato da MondoTv, Nicola Pisu ha parlato della sua esperienza nella casa del GF Vip.

All’epoca si era invaghito di Miriana Trevisan, ma il loro legame è finito ancor prima di decollare. Ad oggi, i due non hanno più alcun tipo di rapporto. L’ex Vippone ha ammesso:

“Mai più risentita. Dentro la Casa ho fatto un errore. Ecco diciamo che oggi io la reputo proprio un errore, anche se errore tra virgolette perché quando ci sono di mezzo i sentimenti nulla è un errore. Per fortuna (io lo reputo una fortuna), non so fingere e quindi io mi sono aperto sentimentalmente perché da parte mia nella Casa c’erano le circostanze per qualche bacio. Però dovevo capire prima che da parte sua non ci fosse tutto questo interesse”.

Le parole su Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Se con Miriana Trevisan non ha più alcun tipo di rapporto, con Soleil Sorge la situazione è completamente diversa. Nicola ha dichiarato:

“Con Soleil invece abbiamo avuto un bellissimo rapporto all’interno della Casa e anche fuori ci sentiamo, insomma siamo amici. Lei è a Milano, io a Roma quindi non abbiamo ancora avuto modo di vederci, però ci sentiamo, siamo in contatto”.

Sophie Codegoni, invece, non l’ha più vista dai tempi del GF Vip.

Anche per lei, però, ha belle parole: “Con Sophie non ho rapporti da quando sono uscito dalla Casa. Sono (Codegoni e Sorge, ndr) entrambe due ragazze in gamba, faranno sicuramente strada“.

Nicola tornerebbe al GF Vip

In conclusione, Nicola ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole: nonostante sia molto timido, tornerebbe volentieri al GF Vip. Ha dichiarato: