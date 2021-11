Nella casa del Grande Fratello Vip 6 Nicola Pisu ha avuto uno scontro con Miriana Trevisan che, da alcuni giorni, ha preso le distanze nei suoi confronti.

Nicola Pisu contro Miriana Trevisan

Dopo un iniziale avvicinamento Miriana Trevisan ha preso le distanze da Nicola Pisu.

Quando il figlio di Patrizia Mirigliani le ha chiesto spiegazioni sul suo comportamento, la showgirl ha precisato che starebbe agendo così perché da casa suo figlio la starebbe guardando e perché non sarebbe intenzionata ad approfondire la sua relazione con Nicola all’interno della casa.

“L’attrazione c’è ma non mi va di gestirla qui. Non sono innamorata, provo un’attrazione e ti trovo speciale. Non tieni conto che io sono una persona con un bambino.

Io non me la sento di viverla qui dentro. A volte mi sembra di mancarti di rispetto. Vediamo…però non mi devi aspettare. Se per te è una cosa seria e vedi che questo atteggiamento ti dà fastidio, pazienza, che devo fare. Tu vorresti che qui avessi un atteggiamento da fidanzata. Non lo farò mai. Per me è già troppo quello che è successo. Prendo le distanze fisiche per ora e poi vedremo fuori, vedremo…non lo so”, ha affermato.

Nicola Pisu: la replica

Nicola Pisu a sua volta si è sfogato affermando che, a suo avviso, quelle di Miriana non sarebbero altro che scuse:

“Se una persona ti piace, ti piace. Punto. Non dici qui no e poi fuori vediamo. Uno coltiva le cose. Poi quando parlo non mi ascolta, parla sopra. Noi ci siamo baciati due, tre volte. Ci facevamo le coccole, poi da ieri si è allontanata. Oggi non mi sono avvicinato per capire. Anche lei non lo ha fatto ed è uscito fuori questo discorso. Dice sempre che io sono troppo piccolo per lei. Mi farei due domande fossi in lei, perché a me sembra il contrario. Non è che io sia un pozzo di scienza, ma sembro io quello che fa i discorsi più maturi. Sono diretto, semplice, non ci giro intorno. Le sue sono tutte scuse, perché non mi vuole dire le cose come stanno”, ha tuonato il figlio di Patrizia Mirigliani.

Nicola Pisu e Miriana: i baci al GF Vip

Nei giorni precedenti Miriana Trevisan si era abbandonata all’attrazione per Nicola Pisu, con cui si era anche scambiata dei baci appassionati. In tanti sui social si sono scagliati contro la showgirl, accusandola di aver “usato” il giovane concorrente solamente per opportunismo.