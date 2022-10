Memo Remigi è stato cacciato da Oggi e un altro giorno perché avrebbe palpato il sedere di Jessica Morlacchi in diretta tv.

Memo Remigi è finito nell’occhio del ciclone per aver palpeggiato in diretta tv la cantante Jessica Morlacchi. Dopo quanto accaduto Serena Bortone ha annunciato che Remigi è stato escluso da Oggi è un altro giorno.

Memo Remigi: lo scandalo a Oggi è un altro giorno

Una vera e propria bufera si è abbattuta contro Memo Remigi, balzato agli onori nelle scorse ore a causa di un video estrapolato da Oggi è un altro giorno e dove lo si vede toccare ripetutamente il sedere alla collega Jessica Morlacchi. La vicenda è rapidamente diventata di dominio pubblico e, nelle scorse ore, Serena Bortone ha annunciato che Remigi sarebbe stato escluso dal suo programma tv. La conduttrice si è scusata con la Morlacchi per quanto accaduto e ha definito il comportamento di Remigi come “intollerabile”.

“Per rispetto della persona coinvolta, avevamo mantenuto il riserbo.

Ma ora che l’episodio è diventato pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con voi, di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica, solidarietà mia, della direttrice, dell’azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui…per ora”, ha dichiarato la conduttrice.

La versione di Remigi

Memo Remigi ha inizialmente affermato che il suo sarebbe stato un gesto involontario. A seguire il cantante ha dichiarato che tra lui e la collega ci sarebbe stata un’atmosfera goliardica e che le avrebbe dato una pacca sul sedere dopo che gli sarebbe caduto il microfono.

“È stato un gesto involontario. Io cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona”, ha dichiarato Remigi schermendosi dalle accuse a lui rivolte.