Al cuor non si comanda: Jennifer Lopez e Ben Affleck non riuscivano più ad aspettare e sabato 16 luglio 2022 si sono sposati in gran segreto a Les Vegas.

Le nozze più attese dell’estate 2022 si sono svolte in forma privata e lontane dai paparazzi, anche se dopo poco i social hanno cominciato a riempirsi di foto e indiscrezioni varie; anche la stess JLo, una volta pronunciato il “sì”, ha postato sul suo profilo la foto dell’anello nuziale.

Quando si parla di matrimonio, però, sorge spontanea un’altra domanda: com’erano vestiti gli sposi? Andiamo a scoprire, quindi, gli abiti di Jennifer Lopez e Ben Affleck quando hanno deciso di unirsi per la vita.

Jennifer Lopez e i due abiti da sposa

JLo ha deciso di portare con sé due abiti da sposa; uno per la celebrazione e uno, molto probabilmente sfoggiato per i festeggiamenti.

In occasione della cerimonia nuziale, la popstar ha indossato un abito da sposa brandizzato Zuhair Muad, L’abito, in pizzo bianco, con le spalle scoperte e maniche lunghe con un bellissimo scollo a cuore, era impreziosito da un corpetto a corsetto e uno strascico a coda di pesce.

Per dare un tocco di raffinatezza e tradizione in più, ha scelto anche di indossare un velo abbinato, con rifiniture in pizzo chic e romantiche. Da ricordare che lo stilista libanese è molto vicino a JLo: è lo stesso che ha realizzato gli abiti da sposa dell’ultimo film di Jennifer Lopez Marry me, quasi come se fosse stata una profezia.

Il secondo abito, invece, è stato molto probabilmente indossato da JLo durante i festeggiamenti. È comparso in anteprima in un video social pubblicato dal suo hairstylist, che la vede avvolta in un meraviglioso abito bianco smanicato e a girocollo con una gonna lunga a ruota. JLo ha affermato di avere tale abito da moltissimi anni dentro il guardaroba e di essere felicissima di poterlo indossare il giorno del suo matrimonio. In più, sembrerebbe che l’abito appartenga a uno dei vecchi film della popstar.

Il makeup per le nozze

In occasione delle nozze, JLo ha puntato su un makeup decisamente glow, con maxi ciglia, smokey eyes sulle tonalità del marrone e una bella riga di eyeliner; per le labbra, invece, ha scelto un colore nude molto naturale.

Per quanto riguarda i capelli, invece, sciolti e leggermente ondulati e voluminosi, legati in un mezzo raccolto molto chic e raffinato.

L’outfit dello sposo Ben Affleck

Anche Ben Affleck non ha rinunciato al bianco tradizionale per unirsi in matrimonio con la sua amata Jennifer Lopez. Sebbene ancora non siano state pubblicate foto ufficiali delle nozze, sappiamo che lo sposo si è vestito di bianco, con una giacca elegante candida e un paio di pantaloni neri e papillon coordinato.

L’eleganza, quindi, ha vestito entrambi neo sposi, ma è stato l’amore il perno di tutta la giornata:

“Quando l’amore è reale, l’unica cosa che conta nel matrimonio è l’altro e la promessa che facciamo di amarci, prenderci cura, capire, essere pazienti, amorevoli e buoni l’uno con l’altro. Noi avevamo questo. E molto di più. La notte più bella della nostra vita”

È così che Jennifer Lopez descrive le sue sensazioni ed è così che li vorremmo sempre vedere: felici e innamorati per il resto della loro vita.